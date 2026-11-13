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В Минэнерго рассказали о корректировке прогноза развития электроэнергетики
В Минэнерго рассказали о корректировке прогноза развития электроэнергетики - 13.11.2026, ПРАЙМ
В Минэнерго рассказали о корректировке прогноза развития электроэнергетики
Прогноз по развитию электроэнергетики в России корректируется в связи с расширением масштабов дата-центров и искусственного интеллекта, заявил РИА Новости... | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T00:51+0300
2026-11-13T00:51+0300
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АНТАЛЬЯ, 13 ноя - ПРАЙМ. Прогноз по развитию электроэнергетики в России корректируется в связи с расширением масштабов дата-центров и искусственного интеллекта, заявил РИА Новости генеральный директор Российского энергетического агентства (РЭА) Минэнерго России Алексей Кулапин.
"У нас безусловно есть прогнозы по развитию электроэнергетики, утверждена генеральная схема развития электроэнергетики до 2042 года. Но как любая схема, как любой долгосрочный прогноз, он должен актуализироваться, что сейчас и происходит, исходя из изменения текущей ситуации. Мы видим и наблюдаем, как бурно развивается ряд энергоемких отраслей, таких как центры обработки данных, развитие которых вызвано расширением применения искусственного интеллекта", - заявил чиновник на полях климатической конференции ООН (COP31) в Анталье.
Также растет спрос на кондиционированное охлаждение помещений, в частности, в Краснодарском и Ставропольском крае.
"Исходя из этих тенденций, из появления новых крупных потребителей, возникает необходимость корректировки документов стратегического планирования, в том числе и генеральной схемы развития", - отметил Кулапин.
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В Минэнерго рассказали о корректировке прогноза развития электроэнергетики
Кулапин: прогноз по развитию электроэнергетики в России корректируется из-за расширения ИИ
АНТАЛЬЯ, 13 ноя - ПРАЙМ. Прогноз по развитию электроэнергетики в России корректируется в связи с расширением масштабов дата-центров и искусственного интеллекта, заявил РИА Новости генеральный директор Российского энергетического агентства (РЭА) Минэнерго России Алексей Кулапин.
"У нас безусловно есть прогнозы по развитию электроэнергетики, утверждена генеральная схема развития электроэнергетики до 2042 года. Но как любая схема, как любой долгосрочный прогноз, он должен актуализироваться, что сейчас и происходит, исходя из изменения текущей ситуации. Мы видим и наблюдаем, как бурно развивается ряд энергоемких отраслей, таких как центры обработки данных, развитие которых вызвано расширением применения искусственного интеллекта", - заявил чиновник на полях климатической конференции ООН (COP31) в Анталье.
Также растет спрос на кондиционированное охлаждение помещений, в частности, в Краснодарском и Ставропольском крае.
"Исходя из этих тенденций, из появления новых крупных потребителей, возникает необходимость корректировки документов стратегического планирования, в том числе и генеральной схемы развития", - отметил Кулапин.