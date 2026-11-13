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Минфин готов корректировать механизм прогрессивного налогообложения вкладов

Минфин готов корректировать механизм прогрессивного налогообложения вкладов - 13.11.2026, ПРАЙМ

Минфин готов корректировать механизм прогрессивного налогообложения вкладов

Минфин России предлагает ко второму чтению скорректировать законопроект о введении механизма применения прогрессивной шкалы налогообложения вкладов граждан -... | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T13:10+0300

2026-11-13T13:10+0300

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Минфин России предлагает ко второму чтению скорректировать законопроект о введении механизма применения прогрессивной шкалы налогообложения вкладов граждан - банкам разрешат с 2027 года удерживать с процентов по вкладам НДФЛ только по ставке 13%, а потом и по прогрессивной шкале, сообщили в пресс-службе министерства.Госдума рассматривает законопроект, предусматривающий введение механизма применения прогрессивной шкалы налогообложения вкладов граждан. Согласно документу, банки будут выступать налоговыми агентами и ежемесячно исчислять и удерживать НДФЛ с процентов по вкладам физлиц с 1 января 2027 года. При превышении уровня дохода в 2,4 миллиона рублей налог должен рассчитываться с применением прогрессивной шкалы."С учетом поступивших обращений от банковских организаций Минфин России предлагает ко второму чтению скорректировать норму. С 1 января 2027 года банки будут исчислять и удерживать налог с процентных доходов по ставке 13%. По итогам налогового периода налоговый орган будет доначислять в следующем году сумму налога в соответствии с прогрессивной ставкой", - говорится в сообщении.До конца 2027 года банки должны будут донастроить свои системы, чтобы в дальнейшем применять новый порядок по исчислению налога в соответствии с прогрессивной ставкой. Конкретные сроки будут определены после дополнительного обсуждения с заинтересованными сторонами, отметили в пресс-службе.В "Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов", подготовленных Минфином РФ, предлагалось, чтобы банки сами начисляли и удерживали с клиентов налог на доходы по вкладам. Среди мер налоговой политики в документе упоминается "наделение кредитных организаций полномочиями налоговых агентов по НДФЛ в отношении процентов по депозитам".Сейчас банки не выступают налоговым агентами, они только передают налоговикам сведения обо всех выплаченных клиентам процентах. На основании этих сведений налоговые органы сами рассчитывают НДФЛ и выставляют налогоплательщикам всю сумму налога за предыдущий год одновременно с имущественными налогами.В случае наделения банков полномочиями налоговых агентов они смогут начислять и удерживать налог с налогоплательщиков сразу при выплате процентов, если их сумма превысит необлагаемый порог.Подоходным налогом в России облагаются начисленные проценты, а не сумма самого депозита. При этом облагается не весь процентный доход, а лишь та его часть, которая превышает необлагаемый лимит. Этот лимит рассчитывается как произведение 1 миллиона рублей и максимального значения ключевой ставки Банка России за год.Так, в прошлом году максимальная ключевая ставка составила 21%, поэтому предельная необлагаемая сумма процентов - 210 тысяч рублей в год. В текущем году максимальный уровень ключевой ставки весной составлял 16%, затем ЦБ ее снижал. Поэтому необлагаемая сумма дохода за текущий год пока составляет 160 тысяч рублей.Доходы по депозитам сейчас облагаются по ставке 13% или 15%. Но с 2027 года Минфин предложил унифицировать прогрессивную шкалу НДФЛ для всех доходов граждан.Поэтому со следующего года к доходам по банковским вкладам будут применятся общие ставки: 13% для доходов в пределах 2,4 миллиона рублей в год, 15% - для доходов от 2,4 до 5 миллионов рублей, 18% - для доходов от 5 миллионов до 20 миллионов рублей, 20% - от 20 миллионов до 50 миллионов рублей и 22% - для доходов свыше 50 миллионов рублей в год.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, минфин рф, минфин, госдума