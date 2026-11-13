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Минфин и МЭР разработали изменения в правила закупок у МСП

Минфин и МЭР разработали изменения в правила закупок у МСП - 13.11.2026, ПРАЙМ

Минфин и МЭР разработали изменения в правила закупок у МСП

Минфин России при участии Минэкономразвития и Корпорации МСП разработали изменения в правила закупок у малого и среднего бизнеса, они направлены на повышение... | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T14:02+0300

2026-11-13T14:02+0300

2026-11-13T14:02+0300

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Минфин России при участии Минэкономразвития и Корпорации МСП разработали изменения в правила закупок у малого и среднего бизнеса, они направлены на повышение платежной дисциплины и защиту интересов добросовестных поставщиков, сообщила в пятницу пресс-служба Минэкономразвития. Как отмечают в министерстве, документ разработан по итогам работы при Минэкономразвития России штаба по рассмотрению вопросов неплатежей отдельными юридическими лицами субъектам МСП. Подготовленным постановлением правительства вносятся изменения в правила закупок у МСП, документ подписан премьер-министром Михаилом Мишустиным. По словам главы Минэкономразвития Максима Решетникова, работа штаба показала, что точечных мер по возврату долгов МСП недостаточно и нужны системные решения. "Подготовленное постановление закрепляет ряд новых принципов во взаимоотношении госзаказчиков и предпринимателей, совместное разделение рисков. Это прямая защита добросовестного бизнеса и стимул для крупных компаний соблюдать платежную дисциплину", - пояснил он. В министерстве указали, что ключевая новация - закрепление принципа "зеркальной ответственности" в договорах с субъектами МСП. "Если договор содержит условие о неустойках для поставщика, он должен обязательно предусматривать аналогичные санкции и для заказчика. Размер пеней за день просрочки поставки не может превышать размер пеней за день просрочки оплаты, а максимальная общая сумма санкций для МСП не должна быть выше максимальной суммы санкций для заказчика", - указали в министерстве. Аналогичные требования устанавливаются и для договоров, в которых поставщик привлекает субъектов МСП в качестве соисполнителей, добавили в Минэкономразвития. Изменения в правила вступают в силу с 1 января 2027 года.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, михаил мишустин, максим решетников, мсп, минфин рф, минфин