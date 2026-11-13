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Минюст США не пришел к выводу, являлась ли Элис Хуанг китайской шпионкой - 13.11.2026, ПРАЙМ
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Минюст США не пришел к выводу, являлась ли Элис Хуанг китайской шпионкой
Минюст США не пришел к выводу, являлась ли Элис Хуанг китайской шпионкой - 13.11.2026, ПРАЙМ
Минюст США не пришел к выводу, являлась ли Элис Хуанг китайской шпионкой
Минюст США пока не пришел к выводу о том, являлась ли предпринимательница Элис Хуанг китайской шпионкой, заявил генпрокурор Тодд Бланш. | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T02:09+0300
2026-11-13T02:09+0300
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ВАШИНГТОН, 13 ноя - ПРАЙМ. Минюст США пока не пришел к выводу о том, являлась ли предпринимательница Элис Хуанг китайской шпионкой, заявил генпрокурор Тодд Бланш. "Вы исходите из того, что минюст установил, будто она действительно шпионка. Это не так. Никто этого не говорил. Я уж точно этого не говорил", - сказал Бланш журналистам, отвечая на вопрос о том, когда ведомству стало известно, что Хуанг якобы является "китайским агентом". По его словам, минюст проводит расследование и изучает данный вопрос, однако ни ведомство, ни он лично пока не пришли к каким-либо выводам относительно того, кем является Хуанг. В четверг разработчик графических процессоров Nvidia объявил об отставке основателя компании Дженсена Хуанга с должностей президента и генерального директора на фоне скандала вокруг его близких отношений с Элис Хуанг, которая якобы является источником информации для китайских правительственных структур. Ранее газета New York Times написала, что Элис Хуанг была в близких отношениях с экс-главой Nvidia и при этом якобы служила источником информации для китайских правительственных структур. Дженсен Хуанг признался во внебрачной связи, а компания объявила о начале независимого расследования. МИД КНР назвал беспочвенными утверждения о "китайском шпионаже" в контексте дела Nvidia. В среду New York Times со ссылкой на бывших сотрудников компании сообщила, что у Хуанга был еще один тайный роман, на этот раз с его подчиненной, вице-президентом компании по здравоохранению Кимберли Пауэлл, а агентство Рейтер в четверг сообщило, что бывший глава Nvidia состоял в интимных отношениях с еще одной сотрудницей компании.
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мировая экономика, сша, китай, кнр, nvidia, new york times, мид китая
Мировая экономика, США, КИТАЙ, КНР, Nvidia, New York Times, МИД Китая
02:09 13.11.2026
 
Минюст США не пришел к выводу, являлась ли Элис Хуанг китайской шпионкой

Бланш: Минюст пока не пришел к выводу, являлась ли Элис Хуанг китайской шпионкой

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ВАШИНГТОН, 13 ноя - ПРАЙМ. Минюст США пока не пришел к выводу о том, являлась ли предпринимательница Элис Хуанг китайской шпионкой, заявил генпрокурор Тодд Бланш.
"Вы исходите из того, что минюст установил, будто она действительно шпионка. Это не так. Никто этого не говорил. Я уж точно этого не говорил", - сказал Бланш журналистам, отвечая на вопрос о том, когда ведомству стало известно, что Хуанг якобы является "китайским агентом".
По его словам, минюст проводит расследование и изучает данный вопрос, однако ни ведомство, ни он лично пока не пришли к каким-либо выводам относительно того, кем является Хуанг.
В четверг разработчик графических процессоров Nvidia объявил об отставке основателя компании Дженсена Хуанга с должностей президента и генерального директора на фоне скандала вокруг его близких отношений с Элис Хуанг, которая якобы является источником информации для китайских правительственных структур.
Ранее газета New York Times написала, что Элис Хуанг была в близких отношениях с экс-главой Nvidia и при этом якобы служила источником информации для китайских правительственных структур. Дженсен Хуанг признался во внебрачной связи, а компания объявила о начале независимого расследования. МИД КНР назвал беспочвенными утверждения о "китайском шпионаже" в контексте дела Nvidia.
В среду New York Times со ссылкой на бывших сотрудников компании сообщила, что у Хуанга был еще один тайный роман, на этот раз с его подчиненной, вице-президентом компании по здравоохранению Кимберли Пауэлл, а агентство Рейтер в четверг сообщило, что бывший глава Nvidia состоял в интимных отношениях с еще одной сотрудницей компании.
 
Мировая экономикаСШАКИТАЙКНРNvidiaNew York TimesМИД Китая
 
 
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