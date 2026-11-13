https://1prime.ru/20261113/minsk-875218821.html
Минск и Москва финализировали договоренности по строительству СПГ-завода
Минск и Москва финализировали договоренности по строительству СПГ-завода - 13.11.2026, ПРАЙМ
Минск и Москва финализировали договоренности по строительству СПГ-завода
Вице-премьер Белоруссии Виктор Каранкевич провел переговоры с заместителем председателя правления "Газпрома" Виталием Маркеловым, в ходе которых финализированы... | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T19:41+0300
2026-11-13T19:41+0300
2026-11-13T19:41+0300
газ
белоруссия
минск
газпром
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МИНСК, 13 ноя - ПРАЙМ. Вице-премьер Белоруссии Виктор Каранкевич провел переговоры с заместителем председателя правления "Газпрома" Виталием Маркеловым, в ходе которых финализированы договоренности по строительству в Белоруссии комплекса по сжижению природного газа, сообщила пресс-служба белорусского правительства.
"Виктор Каранкевич провел переговоры с заместителем председателя правления ПАО "Газпром" Виталием Маркеловым. Стороны финализировали договоренности по строительству в Беларуси комплекса по сжижению природного газа", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале белорусского правительства.
Там отмечается, что эксплуатация техники на СПГ является новым витком в развитии белорусского машиностроения, позволяющим не только расширять выпуск экспортоориентированной инновационной техники на альтернативных видах топлива, но и стимулировать использование газомоторной техники в Союзном государстве.
Ранее сообщалось, что "Газпром" планирует построить завод по сжижению природного газа в парке "Великий камень" недалеко от Минска в Белоруссии мощностью 3,36 тысячи тонн.
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газ, белоруссия, минск, газпром
Газ, БЕЛОРУССИЯ, МИНСК, Газпром
Минск и Москва финализировали договоренности по строительству СПГ-завода
Белоруссия и "Газпром" финализировали договоренности по строительству комплекса по СПГ
МИНСК, 13 ноя - ПРАЙМ. Вице-премьер Белоруссии Виктор Каранкевич провел переговоры с заместителем председателя правления "Газпрома" Виталием Маркеловым, в ходе которых финализированы договоренности по строительству в Белоруссии комплекса по сжижению природного газа, сообщила пресс-служба белорусского правительства.
"Виктор Каранкевич провел переговоры с заместителем председателя правления ПАО "Газпром" Виталием Маркеловым. Стороны финализировали договоренности по строительству в Беларуси комплекса по сжижению природного газа", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале белорусского правительства.
Там отмечается, что эксплуатация техники на СПГ является новым витком в развитии белорусского машиностроения, позволяющим не только расширять выпуск экспортоориентированной инновационной техники на альтернативных видах топлива, но и стимулировать использование газомоторной техники в Союзном государстве.
Ранее сообщалось, что "Газпром" планирует построить завод по сжижению природного газа в парке "Великий камень" недалеко от Минска в Белоруссии мощностью 3,36 тысячи тонн.