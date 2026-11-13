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Минск и Москва финализировали договоренности по строительству СПГ-завода

Минск и Москва финализировали договоренности по строительству СПГ-завода - 13.11.2026, ПРАЙМ

Минск и Москва финализировали договоренности по строительству СПГ-завода

Вице-премьер Белоруссии Виктор Каранкевич провел переговоры с заместителем председателя правления "Газпрома" Виталием Маркеловым, в ходе которых финализированы... | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T19:41+0300

2026-11-13T19:41+0300

2026-11-13T19:41+0300

газ

белоруссия

минск

газпром

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МИНСК, 13 ноя - ПРАЙМ. Вице-премьер Белоруссии Виктор Каранкевич провел переговоры с заместителем председателя правления "Газпрома" Виталием Маркеловым, в ходе которых финализированы договоренности по строительству в Белоруссии комплекса по сжижению природного газа, сообщила пресс-служба белорусского правительства. "Виктор Каранкевич провел переговоры с заместителем председателя правления ПАО "Газпром" Виталием Маркеловым. Стороны финализировали договоренности по строительству в Беларуси комплекса по сжижению природного газа", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале белорусского правительства. Там отмечается, что эксплуатация техники на СПГ является новым витком в развитии белорусского машиностроения, позволяющим не только расширять выпуск экспортоориентированной инновационной техники на альтернативных видах топлива, но и стимулировать использование газомоторной техники в Союзном государстве. Ранее сообщалось, что "Газпром" планирует построить завод по сжижению природного газа в парке "Великий камень" недалеко от Минска в Белоруссии мощностью 3,36 тысячи тонн.

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газ, белоруссия, минск, газпром