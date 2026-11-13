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Минтранс рассказал о сроках возврата денег за билет в случае отмены рейса - 13.11.2026, ПРАЙМ
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Минтранс рассказал о сроках возврата денег за билет в случае отмены рейса
Минтранс рассказал о сроках возврата денег за билет в случае отмены рейса - 13.11.2026, ПРАЙМ
Минтранс рассказал о сроках возврата денег за билет в случае отмены рейса
Денежные средства за билет в случае отмены рейса должны быть возвращены в течение 10 дней, при этом при обращении за возвратом в пределах срока действия билета... | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T13:04+0300
2026-11-13T13:04+0300
бизнес
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Денежные средства за билет в случае отмены рейса должны быть возвращены в течение 10 дней, при этом при обращении за возвратом в пределах срока действия билета пассажирам не нужно дополнительно подтверждать факт отмены, рассказали РИА Новости в Минтрансе РФ. "При обращении за возвратом в пределах срока действия билета пассажиру не требуется дополнительно подтверждать факт отмены рейса... Есть 10-дневный срок возврата денег, уплаченных за услугу", - пояснили в министерстве. Возврат денег осуществляется по месту приобретения билета, а фактический срок возврата зависит от времени, необходимого на проведение банковских операций. "Таким образом, законодательство не предусматривает необходимость совершения пассажиром избыточных процедур. Для реализации права на возврат провозной платы пассажиру достаточно уведомить авиакомпанию об отказе от воздушной перевозки", - отметили в ведомстве.
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4.7
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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192
40
192
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бизнес
Бизнес
13:04 13.11.2026
 
Минтранс рассказал о сроках возврата денег за билет в случае отмены рейса

Минтранс: деньги за билет при отмене рейса должны быть возвращены в течение 10 дней

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Денежные средства за билет в случае отмены рейса должны быть возвращены в течение 10 дней, при этом при обращении за возвратом в пределах срока действия билета пассажирам не нужно дополнительно подтверждать факт отмены, рассказали РИА Новости в Минтрансе РФ.
"При обращении за возвратом в пределах срока действия билета пассажиру не требуется дополнительно подтверждать факт отмены рейса... Есть 10-дневный срок возврата денег, уплаченных за услугу", - пояснили в министерстве.
Возврат денег осуществляется по месту приобретения билета, а фактический срок возврата зависит от времени, необходимого на проведение банковских операций.
"Таким образом, законодательство не предусматривает необходимость совершения пассажиром избыточных процедур. Для реализации права на возврат провозной платы пассажиру достаточно уведомить авиакомпанию об отказе от воздушной перевозки", - отметили в ведомстве.
 
Бизнес
 
 
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