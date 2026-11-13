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Минтранс рассказал о сроках возврата денег за билет в случае отмены рейса

Минтранс рассказал о сроках возврата денег за билет в случае отмены рейса - 13.11.2026, ПРАЙМ

Минтранс рассказал о сроках возврата денег за билет в случае отмены рейса

Денежные средства за билет в случае отмены рейса должны быть возвращены в течение 10 дней, при этом при обращении за возвратом в пределах срока действия билета... | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T13:04+0300

2026-11-13T13:04+0300

2026-11-13T13:04+0300

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Денежные средства за билет в случае отмены рейса должны быть возвращены в течение 10 дней, при этом при обращении за возвратом в пределах срока действия билета пассажирам не нужно дополнительно подтверждать факт отмены, рассказали РИА Новости в Минтрансе РФ. "При обращении за возвратом в пределах срока действия билета пассажиру не требуется дополнительно подтверждать факт отмены рейса... Есть 10-дневный срок возврата денег, уплаченных за услугу", - пояснили в министерстве. Возврат денег осуществляется по месту приобретения билета, а фактический срок возврата зависит от времени, необходимого на проведение банковских операций. "Таким образом, законодательство не предусматривает необходимость совершения пассажиром избыточных процедур. Для реализации права на возврат провозной платы пассажиру достаточно уведомить авиакомпанию об отказе от воздушной перевозки", - отметили в ведомстве.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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