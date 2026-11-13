https://1prime.ru/20261113/mintrans-875223510.html

Минтранс рассказал об ответственности за ДТП с беспилотным автомобилем

Минтранс рассказал об ответственности за ДТП с беспилотным автомобилем - 13.11.2026, ПРАЙМ

Минтранс рассказал об ответственности за ДТП с беспилотным автомобилем

Ответственность за ДТП с беспилотным автомобилем в зависимости от обстоятельств может понести владелец или производитель автомобиля, а также разработчик системы | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T23:16+0300

2026-11-13T23:16+0300

2026-11-13T23:16+0300

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госдума

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Ответственность за ДТП с беспилотным автомобилем в зависимости от обстоятельств может понести владелец или производитель автомобиля, а также разработчик системы вождения, сообщил Минтранс РФ. В пятницу правительство России внесло в Госдуму законопроект, который устанавливает постоянные правила эксплуатации беспилотных транспортных средств на дорогах общего пользования. "Законопроект определяет ответственность владельца, производителя автомобиля, разработчика системы вождения и других участников. При происшествии будут учитывать, в каком режиме двигался автомобиль, исправно ли работала система и соблюдались ли правила эксплуатации", - говорится в сообщении. Также предусматривается обязательное страхование ответственности владельцев, отметили в министерстве. А в случае происшествия на помощь придет дистанционный оператор, который сможет оказать необходимое содействие. "Кроме того, законопроект устанавливает требования к защите программного обеспечения от несанкционированного вмешательства", - добавили в Минтрансе.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, госдума