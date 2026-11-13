https://1prime.ru/20261113/mintrans-875223510.html
Минтранс рассказал об ответственности за ДТП с беспилотным автомобилем
Минтранс рассказал об ответственности за ДТП с беспилотным автомобилем - 13.11.2026, ПРАЙМ
Минтранс рассказал об ответственности за ДТП с беспилотным автомобилем
Ответственность за ДТП с беспилотным автомобилем в зависимости от обстоятельств может понести владелец или производитель автомобиля, а также разработчик системы | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T23:16+0300
2026-11-13T23:16+0300
2026-11-13T23:16+0300
бизнес
россия
госдума
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Ответственность за ДТП с беспилотным автомобилем в зависимости от обстоятельств может понести владелец или производитель автомобиля, а также разработчик системы вождения, сообщил Минтранс РФ.
В пятницу правительство России внесло в Госдуму законопроект, который устанавливает постоянные правила эксплуатации беспилотных транспортных средств на дорогах общего пользования.
"Законопроект определяет ответственность владельца, производителя автомобиля, разработчика системы вождения и других участников. При происшествии будут учитывать, в каком режиме двигался автомобиль, исправно ли работала система и соблюдались ли правила эксплуатации", - говорится в сообщении.
Также предусматривается обязательное страхование ответственности владельцев, отметили в министерстве. А в случае происшествия на помощь придет дистанционный оператор, который сможет оказать необходимое содействие.
"Кроме того, законопроект устанавливает требования к защите программного обеспечения от несанкционированного вмешательства", - добавили в Минтрансе.
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бизнес, россия, госдума
Минтранс рассказал об ответственности за ДТП с беспилотным автомобилем
Минтранс: ответственность за ДТП с беспилотником может понести владелец или производитель
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Ответственность за ДТП с беспилотным автомобилем в зависимости от обстоятельств может понести владелец или производитель автомобиля, а также разработчик системы вождения, сообщил Минтранс РФ.
В пятницу правительство России внесло в Госдуму законопроект, который устанавливает постоянные правила эксплуатации беспилотных транспортных средств на дорогах общего пользования.
"Законопроект определяет ответственность владельца, производителя автомобиля, разработчика системы вождения и других участников. При происшествии будут учитывать, в каком режиме двигался автомобиль, исправно ли работала система и соблюдались ли правила эксплуатации", - говорится в сообщении.
Также предусматривается обязательное страхование ответственности владельцев, отметили в министерстве. А в случае происшествия на помощь придет дистанционный оператор, который сможет оказать необходимое содействие.
"Кроме того, законопроект устанавливает требования к защите программного обеспечения от несанкционированного вмешательства", - добавили в Минтрансе.