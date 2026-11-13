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Минтруд предложил увеличить страховые суммы для самозанятых с 2027 года - 13.11.2026, ПРАЙМ
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Минтруд предложил увеличить страховые суммы для самозанятых с 2027 года
Минтруд предложил увеличить страховые суммы для самозанятых с 2027 года - 13.11.2026, ПРАЙМ
Минтруд предложил увеличить страховые суммы для самозанятых с 2027 года
Минтруд России с 1 января 2027 года предложил увеличить до 53 тысяч рублей и 37 тысяч рублей максимальные страховые суммы для самозанятых, вступивших в... | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T17:58+0300
2026-11-13T17:58+0300
финансы
россия
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Минтруд России с 1 января 2027 года предложил увеличить до 53 тысяч рублей и 37 тысяч рублей максимальные страховые суммы для самозанятых, вступивших в программу добровольного социального страхования на случай болезни, сообщил статс-секретарь - заместитель министра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов. Соответствующий проект постановления правительства РФ размещен на сайте нормативных правовых актов. Эксперимент по добровольному страхованию для самозанятых работников начался в России в 2026 году. Участие в нем позволит получать пособия по временной нетрудоспособности. Для этого необходимо зарегистрироваться в Соцфонде и выбрать размер страховой суммы в месяц - 35 тысяч рублей или 50 тысяч рублей. "Для тех, кто подключится к эксперименту в 2027 году, страховые суммы составят 53 и 37 тысяч рублей в расчете за полный месяц нетрудоспособности", - сказал Пудов, его слова приводит пресс-служба ведомства. По его словам, самозанятые, которые уже присоединились к эксперименту, смогут выбрать, исходя из каких страховых сумм - 2026 или 2027 года - уплачивать взносы. По данным пресс-службы, размер ежемесячного страхового взноса зависит от суммы страхового покрытия. В этом году при покрытии в 50 тысяч рублей он составляет 1920 рублей, а при покрытии в 35 тысяч рублей - 1344 рубля. В 2027 году суммы покрытия планируют увеличить вслед за ростом МРОТ и округлить до целых тысяч. Так, при повышении покрытия до 53 тысяч рублей взнос составит 2035,20 рубля в месяц, а при увеличении до 37 тысяч рублей - 1420,80 рубля.
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финансы, россия
Финансы, РОССИЯ
17:58 13.11.2026
 
Минтруд предложил увеличить страховые суммы для самозанятых с 2027 года

Минтруд предложил увеличить страховые суммы для самозанятых с 1 января 2027 года

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Минтруд России с 1 января 2027 года предложил увеличить до 53 тысяч рублей и 37 тысяч рублей максимальные страховые суммы для самозанятых, вступивших в программу добровольного социального страхования на случай болезни, сообщил статс-секретарь - заместитель министра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов.
Соответствующий проект постановления правительства РФ размещен на сайте нормативных правовых актов.
Эксперимент по добровольному страхованию для самозанятых работников начался в России в 2026 году. Участие в нем позволит получать пособия по временной нетрудоспособности. Для этого необходимо зарегистрироваться в Соцфонде и выбрать размер страховой суммы в месяц - 35 тысяч рублей или 50 тысяч рублей.
"Для тех, кто подключится к эксперименту в 2027 году, страховые суммы составят 53 и 37 тысяч рублей в расчете за полный месяц нетрудоспособности", - сказал Пудов, его слова приводит пресс-служба ведомства.
По его словам, самозанятые, которые уже присоединились к эксперименту, смогут выбрать, исходя из каких страховых сумм - 2026 или 2027 года - уплачивать взносы.
По данным пресс-службы, размер ежемесячного страхового взноса зависит от суммы страхового покрытия. В этом году при покрытии в 50 тысяч рублей он составляет 1920 рублей, а при покрытии в 35 тысяч рублей - 1344 рубля. В 2027 году суммы покрытия планируют увеличить вслед за ростом МРОТ и округлить до целых тысяч. Так, при повышении покрытия до 53 тысяч рублей взнос составит 2035,20 рубля в месяц, а при увеличении до 37 тысяч рублей - 1420,80 рубля.
 
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