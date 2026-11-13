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Фьючерсами на сою и кукурузу начнут торговать на Мосбирже

Фьючерсами на сою и кукурузу начнут торговать на Мосбирже - 13.11.2026, ПРАЙМ

Фьючерсами на сою и кукурузу начнут торговать на Мосбирже

Московская биржа с четверга, 19 ноября, начинает торги расчетными фьючерсными контрактами на сою и кукурузу, говорится в сообщении торговой площадки. | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T14:38+0300

2026-11-13T14:38+0300

2026-11-13T14:38+0300

рынок

торги

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Московская биржа с четверга, 19 ноября, начинает торги расчетными фьючерсными контрактами на сою и кукурузу, говорится в сообщении торговой площадки. "С 19 ноября 2026 года на срочном рынке Московской биржи начнутся торги расчетными фьючерсными контрактами на сою и кукурузу. Эти культуры играют одну из ключевых ролей в международной торговле товарам агропромышленного комплекса и используются в производстве продуктов питания, кормов и биотоплива по всему миру", - говорится в сообщении. Новые инструменты предоставят частным и институциональным инвесторам доступ к динамике мировых цен на масличные и зерновые культуры. А российские компании, связанные с производством, переработкой и торговлей сельхозпродукцией, смогут повысить эффективность управления ценовыми рисками, добавляется там. "Мы продолжаем развивать линейку контрактов на продукцию АПК... В ответ на растущий спрос мы расширяем линейку и начинаем торги контрактами на сою и кукурузу. Профессиональные участники рынка и частные трейдеры смогут использовать новые фьючерсы в своих торговых стратегиях и для диверсификации портфелей", - заявила управляющий директор рынка деривативов Московской биржи Мария Патрикеева. По ее словам, с момента запуска фьючерсов на какао, кофе и апельсиновый сок сделки с этими инструментами заключили более 132 тысяч клиентов. Ежедневно с фьючерсами на какао заключается сделок суммарным объемом 13 миллиардов рублей, а в октябре инструмент вошел в десятку по объему торгов физлиц на срочном рынке. Фьючерс на сою получит код SOYBEAN (S4), котировка - в долларах за бушель, лот - 100 бушелей, гарантийное обеспечение - 12% (12 000 рублей). Фьючерс на кукурузу - код CORN (C9), котировка также в долларах за бушель, лот - 100 бушелей, гарантийное обеспечение - 8% (3 000 рублей). Для каждого инструмента одновременно будут доступны две ближайшие серии контрактов. Последним днем заключения контракта станет предпоследний торговый день месяца исполнения.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги