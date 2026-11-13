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Российский рынок акций умеренно растет в пятницу

Российский рынок акций умеренно растет в пятницу - 13.11.2026, ПРАЙМ

Российский рынок акций умеренно растет в пятницу

Российский рынок акций в пятницу, тринадцатого, не демонстрирует резких движений и умеренно растет, следует из данных торгов. | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T15:08+0300

2026-11-13T15:08+0300

2026-11-13T15:08+0300

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций в пятницу, тринадцатого, не демонстрирует резких движений и умеренно растет, следует из данных торгов. Индекс Мосбиржи к 14.42 мск увеличивается на 0,36% относительно предыдущего закрытия, до 2 517,37 пункта. Рынок растет на новостях о подготовке нового раунда переговоров об Украине с участием США, России и европейских стран. Дополнительный интерес инвесторов вызывает возможность встречи на саммите АТЭС 18-19 ноября. При этом существенного прорыва в переговорах пока нет: сохраняются разногласия по территориальному вопросу и гарантиям безопасности, комментирует Егор Вершинин из ФГ "Финам". "Благоприятным фактором для настроений остается и восходящая коррекция цен на нефть", - добавляет Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". Так, январский фьючерс нефти марки Brent несколько дорожает - на 0,1%, до 95,9 доллара за баррель. В лидерах роста котировок - акции "Эн+" (+4,33%), "Ренессанса" (+2,78%), АФК "Система" (+2,57%), ЮГК (+2,44%), а также Совкомбанка - более чем на 2%. "Чистая прибыль Совкомбанка в третьем квартале 2026 года выросла на 49% год к году, до 27 миллиардов рублей... Рентабельность капитала составила 24%, как и кварталом ранее. Эта стабилизация в сложных макроэкономических условиях подтверждает нацеленность менеджмента на рост чистой прибыли и, как следствие, восстановление рыночной капитализации группы", - отметила Светлана Асланова из "Эйлера". В лидерах снижения капитализации - акции "Позитива" (−2,22%), ВК (−1,86%), "Хэдхантера" (−0,98%), "Т-технологий" (−0,32%), "Алросы" (−0,25%). "После окончания основной торговой сессии Росстат опубликует полные месячные данные инфляции за октябрь и первые оценки темпа роста ВВП РФ в третьем квартале", - также отмечает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "В отсутствие негативных сюрпризов постепенное восстановление индекса Мосбиржи может продолжиться в направлении 2550 пунктов",- заключают аналитики из компании "Цифра брокер".

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рынок, торги, индексы, украина, сша, елена кожухова, мосбиржа, совкомбанк, атэс