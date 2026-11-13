Российский рынок акций умеренно растет в пятницу
Российский рынок акций умеренно растет на новостях о подготовке переговоров по Украине
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций в пятницу, тринадцатого, не демонстрирует резких движений и умеренно растет, следует из данных торгов.
Индекс Мосбиржи к 14.42 мск увеличивается на 0,36% относительно предыдущего закрытия, до 2 517,37 пункта.
Рынок растет на новостях о подготовке нового раунда переговоров об Украине с участием США, России и европейских стран. Дополнительный интерес инвесторов вызывает возможность встречи на саммите АТЭС 18-19 ноября. При этом существенного прорыва в переговорах пока нет: сохраняются разногласия по территориальному вопросу и гарантиям безопасности, комментирует Егор Вершинин из ФГ "Финам".
"Благоприятным фактором для настроений остается и восходящая коррекция цен на нефть", - добавляет Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
Так, январский фьючерс нефти марки Brent несколько дорожает - на 0,1%, до 95,9 доллара за баррель.
В лидерах роста котировок - акции "Эн+" (+4,33%), "Ренессанса" (+2,78%), АФК "Система" (+2,57%), ЮГК (+2,44%), а также Совкомбанка - более чем на 2%.
"Чистая прибыль Совкомбанка в третьем квартале 2026 года выросла на 49% год к году, до 27 миллиардов рублей... Рентабельность капитала составила 24%, как и кварталом ранее. Эта стабилизация в сложных макроэкономических условиях подтверждает нацеленность менеджмента на рост чистой прибыли и, как следствие, восстановление рыночной капитализации группы", - отметила Светлана Асланова из "Эйлера".
В лидерах снижения капитализации - акции "Позитива" (−2,22%), ВК (−1,86%), "Хэдхантера" (−0,98%), "Т-технологий" (−0,32%), "Алросы" (−0,25%).
"После окончания основной торговой сессии Росстат опубликует полные месячные данные инфляции за октябрь и первые оценки темпа роста ВВП РФ в третьем квартале", - также отмечает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
"В отсутствие негативных сюрпризов постепенное восстановление индекса Мосбиржи может продолжиться в направлении 2550 пунктов",- заключают аналитики из компании "Цифра брокер".