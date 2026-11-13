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Курс юаня к рублю на Мосбирже ощутимо снижается

Курс юаня к рублю на Мосбирже ощутимо снижается - 13.11.2026, ПРАЙМ

Курс юаня к рублю на Мосбирже ощутимо снижается

Курс китайской валюты по отношению к российской в пятницу ощутимо снижается в район отметки 12,3 рубля, следует из данных Московской биржи. | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T17:44+0300

2026-11-13T17:44+0300

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в пятницу ощутимо снижается в район отметки 12,3 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.34 мск падал на 13 копеек (-1%) - до 12,29 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,28-12,37 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 82,41 рубля. На внебиржевом рынке доллар котируется по 82,07 рубля. Рубль на подъеме Курс юаня на Мосбирже по отношению к российской валюте в пятницу ощутимо снижается, направляясь в середину диапазона 12-12,5 рубля. "Из факторов поддержки национальной валюты назовем благоприятное для российской экономики внешнеторговое сальдо, а также замедление в смягчении монетарного курса", - комментирует Гузель Проценко из "Альфа-Форекса". Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +0,28% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,31% на предыдущих торгах. Внешние факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.38 мск росла на 1,1% - до 96,8 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран) повышался на 0,1% - до 103,3 пункта. Прогнозы Слабость энергетического рынка в последние дни остается главным негативным фактором для рубля, считает Антон Собин из Central Asia Capital. "Фьючерсы на нефть марки Brent снизились с локального максимума в 118 долларов до текущих 95 долларов из-за уменьшения геополитической премии на Ближнем Востоке и ожиданий восстановления предложения со стороны арабских стран", - говорит он, рассуждая о факторах курсообразования рубля. "Из-за временного лага между падением экспортных цен и фактическим сокращением валютных поступлений негативный эффект от снижения цен на сырье будет доходить до внутреннего рынка валюты постепенно", - добавил эксперт. Проценко из "Альфа-Форекса" ожидает, что в краткосрочной перспективе диапазон колебаний доллара составит 80-83 рубля, с перспективой расширения до 85 рублей. "По евро - 90-94 рубля", добавляет она.

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рынок, торги, ближний восток