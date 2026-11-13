https://1prime.ru/20261113/moshenniki-875182346.html
Мошенники начали предлагать россиянам досрочно установить шестую часть GTA
Мошенники начали предлагать россиянам досрочно установить шестую часть GTA - 13.11.2026, ПРАЙМ
Мошенники начали предлагать россиянам досрочно установить шестую часть GTA
Мошенники начали предлагать россиянам досрочно установить шестую часть Grand Theft Auto (GTA), однако установка такого файла грозит потерей данных банковских... | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T01:18+0300
2026-11-13T01:18+0300
2026-11-13T01:18+0300
финансы
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Мошенники начали предлагать россиянам досрочно установить шестую часть Grand Theft Auto (GTA), однако установка такого файла грозит потерей данных банковских карт и криптокошельков, сообщил РИА Новости эксперт по информационной безопасности компании "Стахановец" Алексей Миронов.
Выход новой части GTA американского разработчика игр Rockstar Games запланирован на 19 ноября.
"Слухи о досрочном выходе игры на ПК подогревают спрос на неофициальные сборки. Под видом "ранних сливов" мошенники предлагают россиянам установить игру, внутри которой закодирован вирус", - рассказал Миронов.
Аферисты рассылают потенциальным клиентам либо вредоносный файл, либо фишинговую ссылку. С их помощью крадут пароли браузеров, данные банковских карт и криптокошельков.
"Внешне игра может даже запуститься - чтобы жертва ничего не заподозрила", - уточнил Миронов.
По его словам, самым разрушительным сценарием является установка так называемого шифровальщика. Скачивание такого приложения под видом игры приводит к тому, что все личные файлы на диске шифруются.
"Далее злоумышленники требуют выкуп за разблокирование зашифрованных данных. Восстановление без резервной копии часто невозможно", - добавил эксперт.
Миронов рекомендует не верить сообщениям и новостям о "ранних ПК-версиях" GTA и не скачивать игру из неофициальных источников.
"Включите двухфакторную аутентификацию на игровых и платежных аккаунтах. Проверяйте домены перед вводом платежных данных, а также держите резервные копии важных файлов на отдельном носителе - это защита от шифровальщика", - заключил эксперт.
Rockstar Games - американская компания, специализирующаяся на разработке и издании компьютерных игр, была основана в 1998 году. Владельцем Rockstar Games является корпорация Take-Two Interactive.
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финансы
Мошенники начали предлагать россиянам досрочно установить шестую часть GTA
Эксперт Миронов: мошенники предлагают россиянам досрочно установить шестую часть GTA
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Мошенники начали предлагать россиянам досрочно установить шестую часть Grand Theft Auto (GTA), однако установка такого файла грозит потерей данных банковских карт и криптокошельков, сообщил РИА Новости эксперт по информационной безопасности компании "Стахановец" Алексей Миронов.
Выход новой части GTA американского разработчика игр Rockstar Games запланирован на 19 ноября.
"Слухи о досрочном выходе игры на ПК подогревают спрос на неофициальные сборки. Под видом "ранних сливов" мошенники предлагают россиянам установить игру, внутри которой закодирован вирус", - рассказал Миронов.
Аферисты рассылают потенциальным клиентам либо вредоносный файл, либо фишинговую ссылку. С их помощью крадут пароли браузеров, данные банковских карт и криптокошельков.
"Внешне игра может даже запуститься - чтобы жертва ничего не заподозрила", - уточнил Миронов.
По его словам, самым разрушительным сценарием является установка так называемого шифровальщика. Скачивание такого приложения под видом игры приводит к тому, что все личные файлы на диске шифруются.
"Далее злоумышленники требуют выкуп за разблокирование зашифрованных данных. Восстановление без резервной копии часто невозможно", - добавил эксперт.
Миронов рекомендует не верить сообщениям и новостям о "ранних ПК-версиях" GTA и не скачивать игру из неофициальных источников.
"Включите двухфакторную аутентификацию на игровых и платежных аккаунтах. Проверяйте домены перед вводом платежных данных, а также держите резервные копии важных файлов на отдельном носителе - это защита от шифровальщика", - заключил эксперт.
Rockstar Games - американская компания, специализирующаяся на разработке и издании компьютерных игр, была основана в 1998 году. Владельцем Rockstar Games является корпорация Take-Two Interactive.