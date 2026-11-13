https://1prime.ru/20261113/moshenniki-875182346.html

Мошенники начали предлагать россиянам досрочно установить шестую часть GTA

Мошенники начали предлагать россиянам досрочно установить шестую часть GTA - 13.11.2026, ПРАЙМ

Мошенники начали предлагать россиянам досрочно установить шестую часть GTA

Мошенники начали предлагать россиянам досрочно установить шестую часть Grand Theft Auto (GTA), однако установка такого файла грозит потерей данных банковских... | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T01:18+0300

2026-11-13T01:18+0300

2026-11-13T01:18+0300

финансы

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875182346.jpg?1794521909

МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Мошенники начали предлагать россиянам досрочно установить шестую часть Grand Theft Auto (GTA), однако установка такого файла грозит потерей данных банковских карт и криптокошельков, сообщил РИА Новости эксперт по информационной безопасности компании "Стахановец" Алексей Миронов. Выход новой части GTA американского разработчика игр Rockstar Games запланирован на 19 ноября. "Слухи о досрочном выходе игры на ПК подогревают спрос на неофициальные сборки. Под видом "ранних сливов" мошенники предлагают россиянам установить игру, внутри которой закодирован вирус", - рассказал Миронов. Аферисты рассылают потенциальным клиентам либо вредоносный файл, либо фишинговую ссылку. С их помощью крадут пароли браузеров, данные банковских карт и криптокошельков. "Внешне игра может даже запуститься - чтобы жертва ничего не заподозрила", - уточнил Миронов. По его словам, самым разрушительным сценарием является установка так называемого шифровальщика. Скачивание такого приложения под видом игры приводит к тому, что все личные файлы на диске шифруются. "Далее злоумышленники требуют выкуп за разблокирование зашифрованных данных. Восстановление без резервной копии часто невозможно", - добавил эксперт. Миронов рекомендует не верить сообщениям и новостям о "ранних ПК-версиях" GTA и не скачивать игру из неофициальных источников. "Включите двухфакторную аутентификацию на игровых и платежных аккаунтах. Проверяйте домены перед вводом платежных данных, а также держите резервные копии важных файлов на отдельном носителе - это защита от шифровальщика", - заключил эксперт. Rockstar Games - американская компания, специализирующаяся на разработке и издании компьютерных игр, была основана в 1998 году. Владельцем Rockstar Games является корпорация Take-Two Interactive.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы