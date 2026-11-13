Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мошенники начали предлагать россиянам досрочно установить шестую часть GTA - 13.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261113/moshenniki-875182346.html
Мошенники начали предлагать россиянам досрочно установить шестую часть GTA
Мошенники начали предлагать россиянам досрочно установить шестую часть GTA - 13.11.2026, ПРАЙМ
Мошенники начали предлагать россиянам досрочно установить шестую часть GTA
Мошенники начали предлагать россиянам досрочно установить шестую часть Grand Theft Auto (GTA), однако установка такого файла грозит потерей данных банковских... | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T01:18+0300
2026-11-13T01:18+0300
финансы
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875182346.jpg?1794521909
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Мошенники начали предлагать россиянам досрочно установить шестую часть Grand Theft Auto (GTA), однако установка такого файла грозит потерей данных банковских карт и криптокошельков, сообщил РИА Новости эксперт по информационной безопасности компании "Стахановец" Алексей Миронов. Выход новой части GTA американского разработчика игр Rockstar Games запланирован на 19 ноября. "Слухи о досрочном выходе игры на ПК подогревают спрос на неофициальные сборки. Под видом "ранних сливов" мошенники предлагают россиянам установить игру, внутри которой закодирован вирус", - рассказал Миронов. Аферисты рассылают потенциальным клиентам либо вредоносный файл, либо фишинговую ссылку. С их помощью крадут пароли браузеров, данные банковских карт и криптокошельков. "Внешне игра может даже запуститься - чтобы жертва ничего не заподозрила", - уточнил Миронов. По его словам, самым разрушительным сценарием является установка так называемого шифровальщика. Скачивание такого приложения под видом игры приводит к тому, что все личные файлы на диске шифруются. "Далее злоумышленники требуют выкуп за разблокирование зашифрованных данных. Восстановление без резервной копии часто невозможно", - добавил эксперт. Миронов рекомендует не верить сообщениям и новостям о "ранних ПК-версиях" GTA и не скачивать игру из неофициальных источников. "Включите двухфакторную аутентификацию на игровых и платежных аккаунтах. Проверяйте домены перед вводом платежных данных, а также держите резервные копии важных файлов на отдельном носителе - это защита от шифровальщика", - заключил эксперт. Rockstar Games - американская компания, специализирующаяся на разработке и издании компьютерных игр, была основана в 1998 году. Владельцем Rockstar Games является корпорация Take-Two Interactive.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы
Финансы
01:18 13.11.2026
 
Мошенники начали предлагать россиянам досрочно установить шестую часть GTA

Эксперт Миронов: мошенники предлагают россиянам досрочно установить шестую часть GTA

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Мошенники начали предлагать россиянам досрочно установить шестую часть Grand Theft Auto (GTA), однако установка такого файла грозит потерей данных банковских карт и криптокошельков, сообщил РИА Новости эксперт по информационной безопасности компании "Стахановец" Алексей Миронов.
Выход новой части GTA американского разработчика игр Rockstar Games запланирован на 19 ноября.
"Слухи о досрочном выходе игры на ПК подогревают спрос на неофициальные сборки. Под видом "ранних сливов" мошенники предлагают россиянам установить игру, внутри которой закодирован вирус", - рассказал Миронов.
Аферисты рассылают потенциальным клиентам либо вредоносный файл, либо фишинговую ссылку. С их помощью крадут пароли браузеров, данные банковских карт и криптокошельков.
"Внешне игра может даже запуститься - чтобы жертва ничего не заподозрила", - уточнил Миронов.
По его словам, самым разрушительным сценарием является установка так называемого шифровальщика. Скачивание такого приложения под видом игры приводит к тому, что все личные файлы на диске шифруются.
"Далее злоумышленники требуют выкуп за разблокирование зашифрованных данных. Восстановление без резервной копии часто невозможно", - добавил эксперт.
Миронов рекомендует не верить сообщениям и новостям о "ранних ПК-версиях" GTA и не скачивать игру из неофициальных источников.
"Включите двухфакторную аутентификацию на игровых и платежных аккаунтах. Проверяйте домены перед вводом платежных данных, а также держите резервные копии важных файлов на отдельном носителе - это защита от шифровальщика", - заключил эксперт.
Rockstar Games - американская компания, специализирующаяся на разработке и издании компьютерных игр, была основана в 1998 году. Владельцем Rockstar Games является корпорация Take-Two Interactive.
 
Финансы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала