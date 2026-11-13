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В Госдуме назвали популярные схемы мошенников с арендой жилья на Новый год
В Госдуме назвали популярные схемы мошенников с арендой жилья на Новый год - 13.11.2026, ПРАЙМ
В Госдуме назвали популярные схемы мошенников с арендой жилья на Новый год
Мошенники в преддверии Нового года предлагают аренду несуществующих или чужих домов для кражи у россиян денег и персональных данных, рассказал РИА Новости глава | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T09:38+0300
2026-11-13T09:38+0300
2026-11-13T09:38+0300
мошенничество
недвижимость
бизнес
общество
госдума
кпрф
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россия
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Мошенники в преддверии Нового года предлагают аренду несуществующих или чужих домов для кражи у россиян денег и персональных данных, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов (КПРФ). "Новогодние праздники - это период пикового спроса на аренду домов, коттеджей и площадок для вечеринок. В это время активизируются мошенники, которые пользуются спешкой и желанием людей во что бы то ни стало забронировать место для празднования. "Слишком выгодная цена" в сочетании с предоплатой. Это самая распространенная схема", - сказал Гаврилов. Также, по словам депутата, мошенники публикуют объявления о сдаче дома по низкой цене и торопят с предоплатой, а после перевода денег перестают выходить на связь. Кроме того, злоумышленники могут отказываться от личной встречи и показа объекта. "Вместо реального показа вам присылают лишь несколько фотографий и требуют оплату. Настоящий арендодатель всегда найдет способ организовать просмотр или хотя бы видеозвонок и показать состояние дома или площадки в реальном времени", - подчеркнул Гаврилов. Депутат также предупредил о фейковых сайтах, которые копируют дизайн известных площадок бронирования, и о "двойной продаже" одного объекта нескольким клиентам. Для этого, по словам Гаврилова, мошенники крадут фото реальных домов и выдают себя за единственных арендодателей. Кроме того, мошенники могут до подписания договора запросить через мессенджер документы якобы для оформления сделки. "Отправка фото паспорта незнакомцу в мессенджере может привести к оформлению на вас микрозаймов или другим видам мошенничества в будущем. Не отправляйте сканы документов до личной встречи и подписания договора", - предупредил депутат. Он добавил, что арендаторы рискуют также столкнуться с поддельными ссылками для оплаты. "Никогда не вводите данные карты на подозрительных страницах. Оплата должна происходить либо через официальный сервис, либо через банковский перевод на счет, имя владельца которого совпадает с именем в договоре", - заключил Гаврилов.
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недвижимость, бизнес, общество , госдума, кпрф, мошенники, россия
Мошенничество, Недвижимость, Бизнес, Общество , Госдума, КПРФ, МОШЕННИКИ, РОССИЯ
В Госдуме назвали популярные схемы мошенников с арендой жилья на Новый год
Гаврилов: мошенники в преддверии Нового года предлагают аренду несуществующих домов
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Мошенники в преддверии Нового года предлагают аренду несуществующих или чужих домов для кражи у россиян денег и персональных данных, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов (КПРФ).
"Новогодние праздники - это период пикового спроса на аренду домов, коттеджей и площадок для вечеринок. В это время активизируются мошенники, которые пользуются спешкой и желанием людей во что бы то ни стало забронировать место для празднования. "Слишком выгодная цена" в сочетании с предоплатой. Это самая распространенная схема", - сказал Гаврилов.
Также, по словам депутата, мошенники публикуют объявления о сдаче дома по низкой цене и торопят с предоплатой, а после перевода денег перестают выходить на связь. Кроме того, злоумышленники могут отказываться от личной встречи и показа объекта.
"Вместо реального показа вам присылают лишь несколько фотографий и требуют оплату. Настоящий арендодатель всегда найдет способ организовать просмотр или хотя бы видеозвонок и показать состояние дома или площадки в реальном времени", - подчеркнул Гаврилов.
Депутат также предупредил о фейковых сайтах, которые копируют дизайн известных площадок бронирования, и о "двойной продаже" одного объекта нескольким клиентам. Для этого, по словам Гаврилова, мошенники крадут фото реальных домов и выдают себя за единственных арендодателей.
Кроме того, мошенники могут до подписания договора запросить через мессенджер документы якобы для оформления сделки. "Отправка фото паспорта незнакомцу в мессенджере может привести к оформлению на вас микрозаймов или другим видам мошенничества в будущем. Не отправляйте сканы документов до личной встречи и подписания договора", - предупредил депутат.
Он добавил, что арендаторы рискуют также столкнуться с поддельными ссылками для оплаты. "Никогда не вводите данные карты на подозрительных страницах. Оплата должна происходить либо через официальный сервис, либо через банковский перевод на счет, имя владельца которого совпадает с именем в договоре", - заключил Гаврилов.