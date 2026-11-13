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Эксперт предупредил о мошенничестве под предлогом подключения к нейросетям

Эксперт предупредил о мошенничестве под предлогом подключения к нейросетям - 13.11.2026, ПРАЙМ

Эксперт предупредил о мошенничестве под предлогом подключения к нейросетям

Мошенники под предлогом подключения к нейросетям запрашивают персональные сведения, код из сообщения или просят установить программу, выполнение таких просьб... | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T11:20+0300

2026-11-13T11:20+0300

2026-11-13T11:20+0300

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Мошенники под предлогом подключения к нейросетям запрашивают персональные сведения, код из сообщения или просят установить программу, выполнение таких просьб грозит доступом посторонних к аккаунтам и банковским картам, предупредил эксперт Михаил Тимаев. По его словам, предложение получить десять нейросетей по одной подписке выглядит удобным, и этим интересом пользуются мошенники. "Под предлогом подключения пользователя могут попросить передать свои личные данные, авторизоваться через сторонний сервис, сообщить код подтверждения или установить программу. Выполняя такие инструкции без проверки, человек рискует предоставить посторонним доступ к своим аккаунтам и данным банковских карт", - сказал Тимаев "Ленте.ру". При этом пользователю бывает сложно понять, кто стоит за сервисом, как он обрабатывает данные и насколько безопасно его приложение, отметил эксперт. Он предупредил, что код из сообщения может подтверждать вход в почту или мессенджер, а не активацию подписки, а приложение может запрашивать разрешения, которые не нужны для общения с нейросетью. Тимаев порекомендовал до оплаты выяснить, кто предоставляет услугу, проверить условия подписки, правила обработки данных и отзывы вне площадок самого продавца. Если установить поставщика и получить понятные ответы о работе сервиса не удается, от покупки подписки лучше отказаться, посоветовал эксперт. "Следует всегда проявлять бдительность при действиях, которые требуют ввод ваших личных данных", - заключил Тимаев.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, финансы, банки, мошенники, россия