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Представителей бизнеса пригласили стать партнерами проекта "Зима в Москве"

Представителей бизнеса пригласили стать партнерами проекта "Зима в Москве" - 13.11.2026, ПРАЙМ

Представителей бизнеса пригласили стать партнерами проекта "Зима в Москве"

Представителей бизнеса приглашают стать партнерами проекта "Зима в Москве", новый сезон которого пройдет с 1 декабря 2026 года по 28 февраля 2027 года,... | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T08:11+0300

2026-11-13T08:11+0300

2026-11-13T08:11+0300

бизнес

россия

москва

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Представителей бизнеса приглашают стать партнерами проекта "Зима в Москве", новый сезон которого пройдет с 1 декабря 2026 года по 28 февраля 2027 года, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "Представителей бизнеса приглашают стать партнерами проекта "Зима в Москве". Новый сезон пройдет с 1 декабря 2026 года по 28 февраля 2027 года. Его тема - "Тепло большого города", - говорится в сообщении. Отмечается, что проект объединит более 500 площадок по всему городу, большая часть которых будет расположена за пределами центра. Среди основных - ВДНХ, кинопарк "Москино", музей-заповедник "Коломенское", Парк Горького и спорткомплекс "Лужники". "Компании смогут заявить о себе на масштабных мероприятиях, использовать готовую инфраструктуру, а также получить информационную поддержку", - уточнили власти столицы.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, москва