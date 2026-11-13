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Представителей бизнеса пригласили стать партнерами проекта "Зима в Москве"
Представителей бизнеса пригласили стать партнерами проекта "Зима в Москве" - 13.11.2026, ПРАЙМ
Представителей бизнеса пригласили стать партнерами проекта "Зима в Москве"
Представителей бизнеса приглашают стать партнерами проекта "Зима в Москве", новый сезон которого пройдет с 1 декабря 2026 года по 28 февраля 2027 года,... | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T08:11+0300
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2026-11-13T08:11+0300
бизнес
россия
москва
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Представителей бизнеса приглашают стать партнерами проекта "Зима в Москве", новый сезон которого пройдет с 1 декабря 2026 года по 28 февраля 2027 года, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"Представителей бизнеса приглашают стать партнерами проекта "Зима в Москве". Новый сезон пройдет с 1 декабря 2026 года по 28 февраля 2027 года. Его тема - "Тепло большого города", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проект объединит более 500 площадок по всему городу, большая часть которых будет расположена за пределами центра. Среди основных - ВДНХ, кинопарк "Москино", музей-заповедник "Коломенское", Парк Горького и спорткомплекс "Лужники".
"Компании смогут заявить о себе на масштабных мероприятиях, использовать готовую инфраструктуру, а также получить информационную поддержку", - уточнили власти столицы.
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бизнес, россия, москва
Представителей бизнеса пригласили стать партнерами проекта "Зима в Москве"
Представителей бизнеса приглашают стать партнерами проекта "Зима в Москве"
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Представителей бизнеса приглашают стать партнерами проекта "Зима в Москве", новый сезон которого пройдет с 1 декабря 2026 года по 28 февраля 2027 года, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"Представителей бизнеса приглашают стать партнерами проекта "Зима в Москве". Новый сезон пройдет с 1 декабря 2026 года по 28 февраля 2027 года. Его тема - "Тепло большого города", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проект объединит более 500 площадок по всему городу, большая часть которых будет расположена за пределами центра. Среди основных - ВДНХ, кинопарк "Москино", музей-заповедник "Коломенское", Парк Горького и спорткомплекс "Лужники".
"Компании смогут заявить о себе на масштабных мероприятиях, использовать готовую инфраструктуру, а также получить информационную поддержку", - уточнили власти столицы.