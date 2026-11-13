https://1prime.ru/20261113/moskva-875204034.html
Форум "Национальная система квалификаций" пройдет в Москве 9 декабря
Форум "Национальная система квалификаций" пройдет в Москве 9 декабря - 13.11.2026, ПРАЙМ
Форум "Национальная система квалификаций" пройдет в Москве 9 декабря
Всероссийский форум "Национальная система квалификаций" пройдет в Москве 9 декабря, сообщил гендиректор Национального агентства развития квалификаций Алексей... | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T14:14+0300
2026-11-13T14:14+0300
2026-11-13T14:14+0300
россия
москва
александр шохин
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875204034.jpg?1794568477
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Всероссийский форум "Национальная система квалификаций" пройдет в Москве 9 декабря, сообщил гендиректор Национального агентства развития квалификаций Алексей Вовченко.
"Форум состоится 9 декабря в Москве, в павильоне №57 на ВДНХ. Форум станет частью еще более масштабного мероприятия - Всероссийского кадрового форума", - сказал Вовченко на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
По его словам, на форуме состоится предметное обсуждение темы кадров для новых технологий. "Всех волнует, прежде всего, даже не вопрос о профессиях будущего, а тех новых квалификациях, которые мы уже сейчас определяем, как сообщество работодателей, и каким инструментарием мы пользуемся, чтобы эти квалификации выявить и, соответственно, уже произвести донастройку системы образования", - пояснил Вовченко.
По словам главы Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), бизнес-омбудсмена Александра Шохина, который является председателем Национального совета при президенте России по профессиональным квалификациям и возглавляет оргкомитета форума, отдельное внимание на форуме будет посвящено обсуждению стратегия кадрового обеспечения экономики и социальной сферы на период до 2036 года.
"К 1 декабря правительством по поручению президента должен быть подготовлен документ - Стратегия развития рынка труда и обеспеченности экономики кадрами до 2036-го года. Мы очень рассчитываем на то, что, проводя форум, мы будем обсуждать этот документ", - сказал Шохин.
Также на полях форума запланировано проведение заседание Национального совета при президенте России по профессиональным квалификациям.
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, александр шохин
РОССИЯ, МОСКВА, Александр Шохин
Форум "Национальная система квалификаций" пройдет в Москве 9 декабря
Всероссийский форум "Национальная система квалификаций" пройдет в Москве 9 декабря
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Всероссийский форум "Национальная система квалификаций" пройдет в Москве 9 декабря, сообщил гендиректор Национального агентства развития квалификаций Алексей Вовченко.
"Форум состоится 9 декабря в Москве, в павильоне №57 на ВДНХ. Форум станет частью еще более масштабного мероприятия - Всероссийского кадрового форума", - сказал Вовченко на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
По его словам, на форуме состоится предметное обсуждение темы кадров для новых технологий. "Всех волнует, прежде всего, даже не вопрос о профессиях будущего, а тех новых квалификациях, которые мы уже сейчас определяем, как сообщество работодателей, и каким инструментарием мы пользуемся, чтобы эти квалификации выявить и, соответственно, уже произвести донастройку системы образования", - пояснил Вовченко.
По словам главы Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), бизнес-омбудсмена Александра Шохина, который является председателем Национального совета при президенте России по профессиональным квалификациям и возглавляет оргкомитета форума, отдельное внимание на форуме будет посвящено обсуждению стратегия кадрового обеспечения экономики и социальной сферы на период до 2036 года.
"К 1 декабря правительством по поручению президента должен быть подготовлен документ - Стратегия развития рынка труда и обеспеченности экономики кадрами до 2036-го года. Мы очень рассчитываем на то, что, проводя форум, мы будем обсуждать этот документ", - сказал Шохин.
Также на полях форума запланировано проведение заседание Национального совета при президенте России по профессиональным квалификациям.