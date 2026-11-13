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Парковочные тарифы скорректируют на ряде улиц Москвы с 18 января

Парковочные тарифы скорректируют на ряде улиц Москвы с 18 января - 13.11.2026, ПРАЙМ

Парковочные тарифы скорректируют на ряде улиц Москвы с 18 января

Парковочные тарифы будут скорректированы на ряде улиц Москвы с 18 января, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента транспорта. | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T20:45+0300

2026-11-13T20:45+0300

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Парковочные тарифы будут скорректированы на ряде улиц Москвы с 18 января, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента транспорта. "С 18 января 2027 года произойдут следующие изменения в пределах от ТТК до МКАД. На ряде улиц в районах Головинский, Западное Дегунино, Савеловский, Ховрино и Дмитровский парковка станет дешевле. Сейчас эти стоянки заполняются менее чем наполовину, и снижение тарифа поможет повысить спрос на места. Стоимость пониженного тарифа также будет проиндексирована до 50 рублей в час", - рассказали в пресс-службе. В ведомстве уточнили, что эти меры сделают стоимость более соразмерной нагрузке на конкретных улицах и помогут избежать непрерывной парковки одних и тех же машин в течение всего дня на наиболее востребованных участках. Кроме того, в ноябре и декабре этого года 13 городских парковок со шлагбаумом в ВАО, ЗАО, ЦАО, ЮВАО, ЮЗАО и ТиНАО начнут работать как привычные уличные. "Это связано с повышенным спросом на уличную стоянку в этих районах. Водителям станет удобнее оставлять авто на более чем 1 тысяче дополнительных парковочных мест на улицах, так как они смогут экономить время на въезд и выезд, а также получат возможность оформить и использовать действующие льготы", - отметили в Дептрансе.

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