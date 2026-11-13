https://1prime.ru/20261113/moskva-875221053.html
Парковочные тарифы скорректируют на ряде улиц Москвы с 18 января
Парковочные тарифы скорректируют на ряде улиц Москвы с 18 января - 13.11.2026, ПРАЙМ
Парковочные тарифы скорректируют на ряде улиц Москвы с 18 января
Парковочные тарифы будут скорректированы на ряде улиц Москвы с 18 января, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента транспорта. | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T20:45+0300
2026-11-13T20:45+0300
2026-11-13T20:45+0300
бизнес
москва
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875221053.jpg?1794591940
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Парковочные тарифы будут скорректированы на ряде улиц Москвы с 18 января, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента транспорта.
"С 18 января 2027 года произойдут следующие изменения в пределах от ТТК до МКАД. На ряде улиц в районах Головинский, Западное Дегунино, Савеловский, Ховрино и Дмитровский парковка станет дешевле. Сейчас эти стоянки заполняются менее чем наполовину, и снижение тарифа поможет повысить спрос на места. Стоимость пониженного тарифа также будет проиндексирована до 50 рублей в час", - рассказали в пресс-службе.
В ведомстве уточнили, что эти меры сделают стоимость более соразмерной нагрузке на конкретных улицах и помогут избежать непрерывной парковки одних и тех же машин в течение всего дня на наиболее востребованных участках.
Кроме того, в ноябре и декабре этого года 13 городских парковок со шлагбаумом в ВАО, ЗАО, ЦАО, ЮВАО, ЮЗАО и ТиНАО начнут работать как привычные уличные.
"Это связано с повышенным спросом на уличную стоянку в этих районах. Водителям станет удобнее оставлять авто на более чем 1 тысяче дополнительных парковочных мест на улицах, так как они смогут экономить время на въезд и выезд, а также получат возможность оформить и использовать действующие льготы", - отметили в Дептрансе.
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, москва
Парковочные тарифы скорректируют на ряде улиц Москвы с 18 января
В Москве с 18 января скорректируют парковочные тарифы на ряде улиц
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Парковочные тарифы будут скорректированы на ряде улиц Москвы с 18 января, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента транспорта.
"С 18 января 2027 года произойдут следующие изменения в пределах от ТТК до МКАД. На ряде улиц в районах Головинский, Западное Дегунино, Савеловский, Ховрино и Дмитровский парковка станет дешевле. Сейчас эти стоянки заполняются менее чем наполовину, и снижение тарифа поможет повысить спрос на места. Стоимость пониженного тарифа также будет проиндексирована до 50 рублей в час", - рассказали в пресс-службе.
В ведомстве уточнили, что эти меры сделают стоимость более соразмерной нагрузке на конкретных улицах и помогут избежать непрерывной парковки одних и тех же машин в течение всего дня на наиболее востребованных участках.
Кроме того, в ноябре и декабре этого года 13 городских парковок со шлагбаумом в ВАО, ЗАО, ЦАО, ЮВАО, ЮЗАО и ТиНАО начнут работать как привычные уличные.
"Это связано с повышенным спросом на уличную стоянку в этих районах. Водителям станет удобнее оставлять авто на более чем 1 тысяче дополнительных парковочных мест на улицах, так как они смогут экономить время на въезд и выезд, а также получат возможность оформить и использовать действующие льготы", - отметили в Дептрансе.