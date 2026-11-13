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Российский финансовый рынок преодолел "детские болезни", заявила Набиуллина

Российский финансовый рынок преодолел "детские болезни", заявила Набиуллина - 13.11.2026, ПРАЙМ

Российский финансовый рынок преодолел "детские болезни", заявила Набиуллина

Российский финансовый рынок несколько лет назад преодолел свои "детские болезни" с точки зрения взаимоотношений с клиентами, заявила глава Банка России Эльвира... | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T10:43+0300

2026-11-13T10:43+0300

2026-11-13T10:43+0300

бизнес

финансы

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эльвира набиуллина

банк россии

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Российский финансовый рынок несколько лет назад преодолел свои "детские болезни" с точки зрения взаимоотношений с клиентами, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Несколько лет назад мы так посмотрели подробно и решили, что финансовый рынок преодолел свои детские болезни с точки зрения взаимоотношений с клиентом. Я имею в виду, что ушли откровенно недобросовестные участники. И технологическая революция, переход в цифру уже были в самом разгаре", - сказала она в рамках конференции "Фокус на клиента". Также Набиуллина отметила, что одновременно стала пробивать себе дорогу совершенно новая культура рынка - долгосрочный взгляд, когда на первое место выходят интересы клиента. "И эта конференция - это часть наших усилий по поддержке этого тренда, который сформировался на самом рынке и говорит на самом деле о том, о достаточно высоком уровне зрелости рынка. Нам очень бы хотелось, чтобы сами финансовые организации изначально выстраивали свою работу так, чтобы и продукты, и услуги соответствовали интересам потребителей, и нам бы не приходилось выписывать бесконечные предписания, штрафы или ужесточать законодательство", - выразила надежду Набиуллина. Она отметила стремление, чтобы уважение к клиенту пронизывало "все этажи управления компанией". "При всех сложностях мы считаем, что рынок действительно движется к этому. По сути, мы находимся на переломе эпох, и хотелось бы, чтобы при всех этих изменениях, которые происходят, не сбился бы фокус на человека", - подытожила глава ЦБ.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, финансы, россия, эльвира набиуллина, банк россии