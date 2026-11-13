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НАТО в Европе может не хватить топлива на войну - 13.11.2026, ПРАЙМ
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НАТО в Европе может не хватить топлива на войну
НАТО в Европе может не хватить топлива на войну - 13.11.2026, ПРАЙМ
НАТО в Европе может не хватить топлива на войну
НАТО может столкнуться с нехваткой авиационного топлива в случае масштабного конфликта в Европе из-за сокращения нефтеперерабатывающих мощностей и перехода на... | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T12:40+0300
2026-11-13T12:40+0300
мировая экономика
европа
нато
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БРЮССЕЛЬ, 13 ноя - ПРАЙМ. НАТО может столкнуться с нехваткой авиационного топлива в случае масштабного конфликта в Европе из-за сокращения нефтеперерабатывающих мощностей и перехода на зеленую энергетику, следует из опубликованного исследования Центра передового опыта НАТО по энергетической безопасности. "В случае полномасштабного конфликта в европейской части НАТО с применением статьи 5 и значительным развертыванием североамериканских сил система достигает предела своих возможностей. При обоснованном наихудшем сценарии с середины 2030-х годов никакие ограничения гражданского потребления не смогут сбалансировать систему без дополнительных мер", - говорится в документе. Согласно расчетам исследователей, в таком сценарии с 2035 года даже полное перенаправление гражданских поставок авиационного топлива на военные нужды не позволит устранить дефицит, который составит 4,7 миллиона тонн и может вырасти почти до 50 миллионов тонн к 2050 году. Авторы отмечают, что политика декарбонизации европейских стран сокращает спрос на автомобильное топливо и способствует уменьшению нефтеперерабатывающих мощностей. При этом потребность авиации в керосине сохраняется, а европейские страны НАТО уже зависят от импорта этого ресурса. По данным исследования, с 2015 года в европейских странах НАТО закрылись около 16% нефтеперерабатывающих предприятий. Запасов авиационного топлива в регионе хватает примерно на 49 дней против 120 дней для нефтепродуктов в целом. В военное время авиационный керосин может составлять до 75-80% общего потребления топлива вооруженными силами. Для обеспечения масштабных операций исследователи предлагают сохранить стратегические нефтеперерабатывающие мощности, увеличить запасы, расширить производство альтернативного топлива и диверсифицировать импорт.
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мировая экономика, европа, нато
Мировая экономика, ЕВРОПА, НАТО
12:40 13.11.2026
 
НАТО в Европе может не хватить топлива на войну

НАТО может столкнуться с нехваткой авиационного топлива при масштабном конфликте в Европе

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БРЮССЕЛЬ, 13 ноя - ПРАЙМ. НАТО может столкнуться с нехваткой авиационного топлива в случае масштабного конфликта в Европе из-за сокращения нефтеперерабатывающих мощностей и перехода на зеленую энергетику, следует из опубликованного исследования Центра передового опыта НАТО по энергетической безопасности.
"В случае полномасштабного конфликта в европейской части НАТО с применением статьи 5 и значительным развертыванием североамериканских сил система достигает предела своих возможностей. При обоснованном наихудшем сценарии с середины 2030-х годов никакие ограничения гражданского потребления не смогут сбалансировать систему без дополнительных мер", - говорится в документе.
Согласно расчетам исследователей, в таком сценарии с 2035 года даже полное перенаправление гражданских поставок авиационного топлива на военные нужды не позволит устранить дефицит, который составит 4,7 миллиона тонн и может вырасти почти до 50 миллионов тонн к 2050 году.
Авторы отмечают, что политика декарбонизации европейских стран сокращает спрос на автомобильное топливо и способствует уменьшению нефтеперерабатывающих мощностей. При этом потребность авиации в керосине сохраняется, а европейские страны НАТО уже зависят от импорта этого ресурса.
По данным исследования, с 2015 года в европейских странах НАТО закрылись около 16% нефтеперерабатывающих предприятий. Запасов авиационного топлива в регионе хватает примерно на 49 дней против 120 дней для нефтепродуктов в целом.
В военное время авиационный керосин может составлять до 75-80% общего потребления топлива вооруженными силами. Для обеспечения масштабных операций исследователи предлагают сохранить стратегические нефтеперерабатывающие мощности, увеличить запасы, расширить производство альтернативного топлива и диверсифицировать импорт.
 
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