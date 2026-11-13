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Нечаев призвал установить заказчиков теракта на "Северных потоках" - 13.11.2026, ПРАЙМ
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Нечаев призвал установить заказчиков теракта на "Северных потоках"
Нечаев призвал установить заказчиков теракта на "Северных потоках" - 13.11.2026, ПРАЙМ
Нечаев призвал установить заказчиков теракта на "Северных потоках"
России важно установить не только преступников, но и заказчиков теракта на газопроводах "Северный поток", заявил посол России в Германии Сергей Нечаев. | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T18:33+0300
2026-11-13T18:33+0300
газ
россия
германия
европа
дания
дмитрий песков
северный поток - 2
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КИЛЬ, 13 ноя - ПРАЙМ. России важно установить не только преступников, но и заказчиков теракта на газопроводах "Северный поток", заявил посол России в Германии Сергей Нечаев. "Нам важно принципиально, чтобы дело было доведено до конца. По возможности не затягивать, уже все-таки больше четырех лет прошло. Нам важно установить не только собственно преступников, но нам важно установить и заказчиков", - сказал посол на церемонии в Киле, отвечая на вопрос РИА Новости о судебном процессе в Гамбурге. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
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газ, россия, германия, европа, дания, дмитрий песков, северный поток - 2
Газ, РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, ЕВРОПА, ДАНИЯ, Дмитрий Песков, Северный поток - 2
18:33 13.11.2026
 
Нечаев призвал установить заказчиков теракта на "Северных потоках"

Посол Нечаев: России важно установить заказчиков теракта на "Северных потоках"

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КИЛЬ, 13 ноя - ПРАЙМ. России важно установить не только преступников, но и заказчиков теракта на газопроводах "Северный поток", заявил посол России в Германии Сергей Нечаев.
"Нам важно принципиально, чтобы дело было доведено до конца. По возможности не затягивать, уже все-таки больше четырех лет прошло. Нам важно установить не только собственно преступников, но нам важно установить и заказчиков", - сказал посол на церемонии в Киле, отвечая на вопрос РИА Новости о судебном процессе в Гамбурге.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
 
ГазРОССИЯГЕРМАНИЯЕВРОПАДАНИЯДмитрий ПесковСеверный поток - 2
 
 
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