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Посол назвал условие для компенсации ущерба по "Северным потокам"

Посол назвал условие для компенсации ущерба по "Северным потокам" - 13.11.2026, ПРАЙМ

Посол назвал условие для компенсации ущерба по "Северным потокам"

Вопрос о компенсации ущерба по газопроводам "Северный поток" будет решаться после установления исполнителей и заказчиков теракта, заявил посол России в Германии | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T19:00+0300

2026-11-13T19:00+0300

2026-11-13T19:00+0300

газ

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дмитрий песков

северный поток - 2

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КИЛЬ (Германия), 13 ноя - ПРАЙМ. Вопрос о компенсации ущерба по газопроводам "Северный поток" будет решаться после установления исполнителей и заказчиков теракта, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев. "Поэтому крайне важно, чтобы преступление было расследовано, чтобы были установлены и непосредственно исполнители, и, разумеется, заказчики всего этого дела. А потом уже, видимо, будем решать вопрос о компенсации ущерба, потому что он нанесен, причем он нанесен не только нам", - сказал Нечаев на церемонии в Киле, отвечая на вопрос РИА Новости о судебном процессе в Гамбурге. Посол добавил, что ущерб нанесен также Германии и зарубежным экономическим операторам, которые участвовали в строительстве газопровода. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.

германия

европа

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газ, россия, германия, европа, дания, дмитрий песков, северный поток - 2