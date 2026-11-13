https://1prime.ru/20261113/nechaev-875216870.html
Посол назвал условие для компенсации ущерба по "Северным потокам"
Посол назвал условие для компенсации ущерба по "Северным потокам" - 13.11.2026, ПРАЙМ
Посол назвал условие для компенсации ущерба по "Северным потокам"
Вопрос о компенсации ущерба по газопроводам "Северный поток" будет решаться после установления исполнителей и заказчиков теракта, заявил посол России в Германии | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T19:00+0300
2026-11-13T19:00+0300
2026-11-13T19:00+0300
газ
россия
германия
европа
дания
дмитрий песков
северный поток - 2
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875216870.jpg?1794585632
КИЛЬ (Германия), 13 ноя - ПРАЙМ. Вопрос о компенсации ущерба по газопроводам "Северный поток" будет решаться после установления исполнителей и заказчиков теракта, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев. "Поэтому крайне важно, чтобы преступление было расследовано, чтобы были установлены и непосредственно исполнители, и, разумеется, заказчики всего этого дела. А потом уже, видимо, будем решать вопрос о компенсации ущерба, потому что он нанесен, причем он нанесен не только нам", - сказал Нечаев на церемонии в Киле, отвечая на вопрос РИА Новости о судебном процессе в Гамбурге. Посол добавил, что ущерб нанесен также Германии и зарубежным экономическим операторам, которые участвовали в строительстве газопровода. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
германия
европа
дания
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, россия, германия, европа, дания, дмитрий песков, северный поток - 2
Газ, РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, ЕВРОПА, ДАНИЯ, Дмитрий Песков, Северный поток - 2
Посол назвал условие для компенсации ущерба по "Северным потокам"
Нечаев: компенсацию ущерба по "Северным потокам" решат после установления заказчиков
КИЛЬ (Германия), 13 ноя - ПРАЙМ. Вопрос о компенсации ущерба по газопроводам "Северный поток" будет решаться после установления исполнителей и заказчиков теракта, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев.
"Поэтому крайне важно, чтобы преступление было расследовано, чтобы были установлены и непосредственно исполнители, и, разумеется, заказчики всего этого дела. А потом уже, видимо, будем решать вопрос о компенсации ущерба, потому что он нанесен, причем он нанесен не только нам", - сказал Нечаев на церемонии в Киле, отвечая на вопрос РИА Новости о судебном процессе в Гамбурге.
Посол добавил, что ущерб нанесен также Германии
и зарубежным экономическим операторам, которые участвовали в строительстве газопровода.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу
- "Северном потоке 1" и "Северном поток
е 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания
и Швеция
не исключили целенаправленной диверсии.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.