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Никитин призвал синхронно снимать ограничения для международных перевозок - 13.11.2026, ПРАЙМ
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Никитин призвал синхронно снимать ограничения для международных перевозок
Никитин призвал синхронно снимать ограничения для международных перевозок - 13.11.2026, ПРАЙМ
Никитин призвал синхронно снимать ограничения для международных перевозок
Вице-премьер России Андрей Никитин провел совещание по развитию международных транспортно-логистических коридоров и там отметил, что необходимо синхронно... | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T13:53+0300
2026-11-13T13:53+0300
россия
бизнес
владимир путин
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Вице-премьер России Андрей Никитин провел совещание по развитию международных транспортно-логистических коридоров и там отметил, что необходимо синхронно снимать инфраструктурные ограничения и создавать привлекательные условия для грузоотправителей и транзита через территорию России, сообщило правительство РФ. Совещание по развитию международных транспортно-логистических коридоров прошло в координационном центре правительства. Участники обсудили динамику перевозок по ключевым международным направлениям и ход реализации утвержденной правительством дорожной карты. "Сегодня важно не только последовательно расширять возможности транспортной инфраструктуры. Российские маршруты должны быть конкурентоспособными по скорости, стоимости и качеству перевозки. Для этого необходимо синхронно снимать инфраструктурные ограничения и создавать привлекательные условия для грузоотправителей и транзита через территорию нашей страны", – отметил Никитин. Отдельное внимание на совещании уделили реализации мероприятий, направленных на дальнейшее повышение эффективности и транзитного потенциала российских логистических маршрутов. Президент России Владимир Путин поставил задачу к 2030 году увеличить объем перевозок по международным транспортным коридорам не менее чем в 1,5 раза по сравнению с уровнем 2021 года. Работа, отмечает кабмин, ведется по пяти основным направлениям: Восточному, Азово-Черноморскому и Северо-Западному, а также Северному морскому пути и МТК "Север - Юг".
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россия, бизнес, владимир путин
РОССИЯ, Бизнес, Владимир Путин
13:53 13.11.2026
 
Никитин призвал синхронно снимать ограничения для международных перевозок

Никитин призвал создавать привлекательные условия для грузоотправителей и транзита

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Вице-премьер России Андрей Никитин провел совещание по развитию международных транспортно-логистических коридоров и там отметил, что необходимо синхронно снимать инфраструктурные ограничения и создавать привлекательные условия для грузоотправителей и транзита через территорию России, сообщило правительство РФ.
Совещание по развитию международных транспортно-логистических коридоров прошло в координационном центре правительства. Участники обсудили динамику перевозок по ключевым международным направлениям и ход реализации утвержденной правительством дорожной карты.
"Сегодня важно не только последовательно расширять возможности транспортной инфраструктуры. Российские маршруты должны быть конкурентоспособными по скорости, стоимости и качеству перевозки. Для этого необходимо синхронно снимать инфраструктурные ограничения и создавать привлекательные условия для грузоотправителей и транзита через территорию нашей страны", – отметил Никитин.
Отдельное внимание на совещании уделили реализации мероприятий, направленных на дальнейшее повышение эффективности и транзитного потенциала российских логистических маршрутов.
Президент России Владимир Путин поставил задачу к 2030 году увеличить объем перевозок по международным транспортным коридорам не менее чем в 1,5 раза по сравнению с уровнем 2021 года.
Работа, отмечает кабмин, ведется по пяти основным направлениям: Восточному, Азово-Черноморскому и Северо-Западному, а также Северному морскому пути и МТК "Север - Юг".
 
РОССИЯБизнесВладимир Путин
 
 
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