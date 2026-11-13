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Никитин призвал синхронно снимать ограничения для международных перевозок

Никитин призвал синхронно снимать ограничения для международных перевозок - 13.11.2026, ПРАЙМ

Никитин призвал синхронно снимать ограничения для международных перевозок

Вице-премьер России Андрей Никитин провел совещание по развитию международных транспортно-логистических коридоров и там отметил, что необходимо синхронно... | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T13:53+0300

2026-11-13T13:53+0300

2026-11-13T13:53+0300

россия

бизнес

владимир путин

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Вице-премьер России Андрей Никитин провел совещание по развитию международных транспортно-логистических коридоров и там отметил, что необходимо синхронно снимать инфраструктурные ограничения и создавать привлекательные условия для грузоотправителей и транзита через территорию России, сообщило правительство РФ. Совещание по развитию международных транспортно-логистических коридоров прошло в координационном центре правительства. Участники обсудили динамику перевозок по ключевым международным направлениям и ход реализации утвержденной правительством дорожной карты. "Сегодня важно не только последовательно расширять возможности транспортной инфраструктуры. Российские маршруты должны быть конкурентоспособными по скорости, стоимости и качеству перевозки. Для этого необходимо синхронно снимать инфраструктурные ограничения и создавать привлекательные условия для грузоотправителей и транзита через территорию нашей страны", – отметил Никитин. Отдельное внимание на совещании уделили реализации мероприятий, направленных на дальнейшее повышение эффективности и транзитного потенциала российских логистических маршрутов. Президент России Владимир Путин поставил задачу к 2030 году увеличить объем перевозок по международным транспортным коридорам не менее чем в 1,5 раза по сравнению с уровнем 2021 года. Работа, отмечает кабмин, ведется по пяти основным направлениям: Восточному, Азово-Черноморскому и Северо-Западному, а также Северному морскому пути и МТК "Север - Юг".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, бизнес, владимир путин