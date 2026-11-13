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"Схарчили мужика ни за что": Костин пожалел уволенного главу Nvidia
"Схарчили мужика ни за что": Костин пожалел уволенного главу Nvidia - 13.11.2026, ПРАЙМ
"Схарчили мужика ни за что": Костин пожалел уволенного главу Nvidia
Глава ВТБ Андрей Костин посетовал на то, что в современном мире стало невозможно скрывать личные тайны, приведя в пример скандал вокруг экс-главы Nvidia... | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T15:49+0300
2026-11-13T15:49+0300
2026-11-13T16:34+0300
общество
андрей костин
nvidia
втб
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МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Глава ВТБ Андрей Костин посетовал на то, что в современном мире стало невозможно скрывать личные тайны, приведя в пример скандал вокруг экс-главы Nvidia Дженсена Хуанга."Ничего не утаишь сейчас. Вон бедолага попался: сначала одну нашли, потом вторую, потом третью нашли уже даму. Так покопаются — еще пяток на самом деле. Схарчили мужика ни за что, да? Вот какая жизнь-то стала" — сказал он в рамках конференции "Фокус на клиента".Костин также подчеркнул заслуги Хуанга в построении крупной компании.Накануне Nvidia объявила об отставке своего основателя с должностей президента и генерального директора из-за "шпионского скандала" вокруг его близких отношений с женщиной-предпринимателем Элис Хуанг. Помимо этого, СМИ писали, что у бывшего главы компании были еще тайные романы с подчиненными.
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общество , андрей костин, nvidia, втб
Общество , Андрей Костин, Nvidia, ВТБ
"Схарчили мужика ни за что": Костин пожалел уволенного главу Nvidia
Костин, комментируя скандал вокруг экс-главы Nvidia, заявил о невозможности скрывать тайны