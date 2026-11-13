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Bloomberg: Китай потерял голос в США после ухода Хуанга из Nvidia - 13.11.2026, ПРАЙМ
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Bloomberg: Китай потерял голос в США после ухода Хуанга из Nvidia
Bloomberg: Китай потерял голос в США после ухода Хуанга из Nvidia - 13.11.2026, ПРАЙМ
Bloomberg: Китай потерял голос в США после ухода Хуанга из Nvidia
Еще недавно некоторые в Китае спрашивали, кто в США станет следующим Генри Киссинджером — человеком, дружественным к Пекину и влиятельным в Вашингтоне, пишет... | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T13:02+0300
2026-11-13T13:02+0300
мировая экономика
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МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Еще недавно некоторые в Китае спрашивали, кто в США станет следующим Генри Киссинджером — человеком, дружественным к Пекину и влиятельным в Вашингтоне, пишет Bloomberg.Во время поездки в Пекин Дженсен Хуанг призвал к более тесным деловым связям между двумя странами, выступал за предоставление Китаю доступа к лучшим американским технологиям и даже присоединился к президенту Дональду Трампу во время его рейса в Пекин в мае. На короткое время показалось, что у Китая появился тот самый неофициальный посол, которого он хотел: тот факт, что он возглавлял компанию в самом сердце технологий, определяющих наше время, только усиливал эту роль."Отстранение Хуана и признание его романа с подозреваемой китайской шпионкой — Элис Хуан, основательницей технологической компании, оказавшейся в центре американского расследования, — положили этому конец", — отмечает агентство."Хуанг был последним магнатом среди известных американских корпоративных титанов, выступавших за более тесное взаимодействие с Пекином в эпоху Трампа 2.0", — приводит издание слова колумниста Bloomberg Opinion Джулианы Лю. По ее данным, гендиректор Apple Тим Кук ушел в отставку, вычеркнув себя из списка потенциальных послов, а у Илона Маска сейчас другие заботы: продажи Tesla в Китае тормозят из-за конкуренции, а демократы, возвращающиеся к власти в Конгрессе, мало желают его поддерживать.Как отмечает издание, ситуация Хуана "усложняет перспективы для американских компаний, стремящихся к бизнесу с Китаем в более широком смысле". Посол США в Пекине Дэвид Пердью охарактеризовал отношения с Китаем как "нестабильные".Ожидания от следующей встречи Си Цзиньпина и Трампа на саммите АТЭС в Шэньчжэне уже были низкими, а из-за проблем Хуана у обеих сторон будет на один ресурс меньше для достижения соглашений.
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мировая экономика, пекин, дональд трамп, bloomberg, apple, tesla, генри киссинджер, си цзиньпин, сша, китай
Мировая экономика, Пекин, Дональд Трамп, Bloomberg, Apple, Tesla, Генри Киссинджер, Си Цзиньпин, США, КИТАЙ
13:02 13.11.2026
 
Bloomberg: Китай потерял голос в США после ухода Хуанга из Nvidia

Bloomberg: уход Хуанга из Nvidia лишил Китай неофициального посла в США

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент и главный исполнительный директор компании Nvidia Дженсен Хуанг
Президент и главный исполнительный директор компании Nvidia Дженсен Хуанг - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
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МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Еще недавно некоторые в Китае спрашивали, кто в США станет следующим Генри Киссинджером — человеком, дружественным к Пекину и влиятельным в Вашингтоне, пишет Bloomberg.
Во время поездки в Пекин Дженсен Хуанг призвал к более тесным деловым связям между двумя странами, выступал за предоставление Китаю доступа к лучшим американским технологиям и даже присоединился к президенту Дональду Трампу во время его рейса в Пекин в мае. На короткое время показалось, что у Китая появился тот самый неофициальный посол, которого он хотел: тот факт, что он возглавлял компанию в самом сердце технологий, определяющих наше время, только усиливал эту роль.
"Отстранение Хуана и признание его романа с подозреваемой китайской шпионкой — Элис Хуан, основательницей технологической компании, оказавшейся в центре американского расследования, — положили этому конец", — отмечает агентство.
"Хуанг был последним магнатом среди известных американских корпоративных титанов, выступавших за более тесное взаимодействие с Пекином в эпоху Трампа 2.0", — приводит издание слова колумниста Bloomberg Opinion Джулианы Лю.
По ее данным, гендиректор Apple Тим Кук ушел в отставку, вычеркнув себя из списка потенциальных послов, а у Илона Маска сейчас другие заботы: продажи Tesla в Китае тормозят из-за конкуренции, а демократы, возвращающиеся к власти в Конгрессе, мало желают его поддерживать.
Как отмечает издание, ситуация Хуана "усложняет перспективы для американских компаний, стремящихся к бизнесу с Китаем в более широком смысле". Посол США в Пекине Дэвид Пердью охарактеризовал отношения с Китаем как "нестабильные".
Ожидания от следующей встречи Си Цзиньпина и Трампа на саммите АТЭС в Шэньчжэне уже были низкими, а из-за проблем Хуана у обеих сторон будет на один ресурс меньше для достижения соглашений.
 
Мировая экономикаПекинДональд ТрампBloombergAppleTeslaГенри КиссинджерСи ЦзиньпинСШАКИТАЙ
 
 
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