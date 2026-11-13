Bloomberg: Китай потерял голос в США после ухода Хуанга из Nvidia
Bloomberg: уход Хуанга из Nvidia лишил Китай неофициального посла в США
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент и главный исполнительный директор компании Nvidia Дженсен Хуанг
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Еще недавно некоторые в Китае спрашивали, кто в США станет следующим Генри Киссинджером — человеком, дружественным к Пекину и влиятельным в Вашингтоне, пишет Bloomberg.
Во время поездки в Пекин Дженсен Хуанг призвал к более тесным деловым связям между двумя странами, выступал за предоставление Китаю доступа к лучшим американским технологиям и даже присоединился к президенту Дональду Трампу во время его рейса в Пекин в мае. На короткое время показалось, что у Китая появился тот самый неофициальный посол, которого он хотел: тот факт, что он возглавлял компанию в самом сердце технологий, определяющих наше время, только усиливал эту роль.
"Отстранение Хуана и признание его романа с подозреваемой китайской шпионкой — Элис Хуан, основательницей технологической компании, оказавшейся в центре американского расследования, — положили этому конец", — отмечает агентство.
"Хуанг был последним магнатом среди известных американских корпоративных титанов, выступавших за более тесное взаимодействие с Пекином в эпоху Трампа 2.0", — приводит издание слова колумниста Bloomberg Opinion Джулианы Лю.
Как отмечает издание, ситуация Хуана "усложняет перспективы для американских компаний, стремящихся к бизнесу с Китаем в более широком смысле". Посол США в Пекине Дэвид Пердью охарактеризовал отношения с Китаем как "нестабильные".
Ожидания от следующей встречи Си Цзиньпина и Трампа на саммите АТЭС в Шэньчжэне уже были низкими, а из-за проблем Хуана у обеих сторон будет на один ресурс меньше для достижения соглашений.