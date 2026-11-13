https://1prime.ru/20261113/nvidia-875201069.html

Акции компаний с ИИ в основном подешевели после отставки главы Nvidia

Акции компаний с ИИ в основном подешевели после отставки главы Nvidia - 13.11.2026, ПРАЙМ

Акции компаний с ИИ в основном подешевели после отставки главы Nvidia

Стоимость акций компаний, связанных с технологиями искусственного интеллекта, главным образом сократилась в пятницу после отставки главы американского... | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T13:12+0300

2026-11-13T13:12+0300

2026-11-13T13:12+0300

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Стоимость акций компаний, связанных с технологиями искусственного интеллекта, главным образом сократилась в пятницу после отставки главы американского разработчика графических процессоров Nvidia Дженсена Хуанга, свидетельствуют данные торгов. Акции китайских программных разработчиков Mini Max и Z.ai в Гонконге подешевели в пятницу на 8,2% и 10% соответственно. Бумаги производителя оптических трансиверов для высокоскоростных сетей Zhongji Innolight в Гонконге подешевели на 9,4%, а в Шэньчжэне - на 8,4%, Eoptolink Technology - подешевели в Шэньчжэне на 8,8%. Накануне Nvidia объявила об отставке своего основателя с должностей президента и генерального директора из-за "шпионского скандала" вокруг его близких отношений с женщиной-предпринимателем Элис Хуанг. Помимо этого, СМИ писали, что у Хуанга были еще тайные романы с подчиненными. Технологический сектор Китая в целом также подешевел. Бумаги Alibaba Group в Гонконге сократились в стоимости на 3,5%, Tencent - на 3,1%, Baidu - на 3,4%. Бумаги CXMT Corp в Шанхае подешевели на 2,4%. Индекс технологий искусственного интеллекта Китая CSI Artificial Intelligence сократился на 1,9%, индекс сектора микропроцессоров страны CSI Semiconductor Industry - на 1,75%. В результате индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite опустился на 0,59%, до 3634,35 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 2,11%, до 2103,26 пункта. А гонконгский Hang Seng Index уменьшился на 1,55%, до 23 637,6 пункта.

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технологии, рынок, торги, гонконг, китай, шанхай, nvidia, tencent, baidu