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Акции компаний с ИИ в основном подешевели после отставки главы Nvidia - 13.11.2026, ПРАЙМ
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Акции компаний с ИИ в основном подешевели после отставки главы Nvidia
Акции компаний с ИИ в основном подешевели после отставки главы Nvidia - 13.11.2026, ПРАЙМ
Акции компаний с ИИ в основном подешевели после отставки главы Nvidia
Стоимость акций компаний, связанных с технологиями искусственного интеллекта, главным образом сократилась в пятницу после отставки главы американского... | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T13:12+0300
2026-11-13T13:12+0300
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Стоимость акций компаний, связанных с технологиями искусственного интеллекта, главным образом сократилась в пятницу после отставки главы американского разработчика графических процессоров Nvidia Дженсена Хуанга, свидетельствуют данные торгов. Акции китайских программных разработчиков Mini Max и Z.ai в Гонконге подешевели в пятницу на 8,2% и 10% соответственно. Бумаги производителя оптических трансиверов для высокоскоростных сетей Zhongji Innolight в Гонконге подешевели на 9,4%, а в Шэньчжэне - на 8,4%, Eoptolink Technology - подешевели в Шэньчжэне на 8,8%. Накануне Nvidia объявила об отставке своего основателя с должностей президента и генерального директора из-за "шпионского скандала" вокруг его близких отношений с женщиной-предпринимателем Элис Хуанг. Помимо этого, СМИ писали, что у Хуанга были еще тайные романы с подчиненными. Технологический сектор Китая в целом также подешевел. Бумаги Alibaba Group в Гонконге сократились в стоимости на 3,5%, Tencent - на 3,1%, Baidu - на 3,4%. Бумаги CXMT Corp в Шанхае подешевели на 2,4%. Индекс технологий искусственного интеллекта Китая CSI Artificial Intelligence сократился на 1,9%, индекс сектора микропроцессоров страны CSI Semiconductor Industry - на 1,75%. В результате индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite опустился на 0,59%, до 3634,35 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 2,11%, до 2103,26 пункта. А гонконгский Hang Seng Index уменьшился на 1,55%, до 23 637,6 пункта.
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технологии, рынок, торги, гонконг, китай, шанхай, nvidia, tencent, baidu
Технологии, Рынок, Торги, ГОНКОНГ, КИТАЙ, Шанхай, Nvidia, Tencent, Baidu
13:12 13.11.2026
 
Акции компаний с ИИ в основном подешевели после отставки главы Nvidia

Акции компаний, связанных с ИИ, в основном подешевели после отставки главы Nvidia Хуанга

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Стоимость акций компаний, связанных с технологиями искусственного интеллекта, главным образом сократилась в пятницу после отставки главы американского разработчика графических процессоров Nvidia Дженсена Хуанга, свидетельствуют данные торгов.
Акции китайских программных разработчиков Mini Max и Z.ai в Гонконге подешевели в пятницу на 8,2% и 10% соответственно. Бумаги производителя оптических трансиверов для высокоскоростных сетей Zhongji Innolight в Гонконге подешевели на 9,4%, а в Шэньчжэне - на 8,4%, Eoptolink Technology - подешевели в Шэньчжэне на 8,8%.
Накануне Nvidia объявила об отставке своего основателя с должностей президента и генерального директора из-за "шпионского скандала" вокруг его близких отношений с женщиной-предпринимателем Элис Хуанг. Помимо этого, СМИ писали, что у Хуанга были еще тайные романы с подчиненными.
Технологический сектор Китая в целом также подешевел. Бумаги Alibaba Group в Гонконге сократились в стоимости на 3,5%, Tencent - на 3,1%, Baidu - на 3,4%. Бумаги CXMT Corp в Шанхае подешевели на 2,4%.
Индекс технологий искусственного интеллекта Китая CSI Artificial Intelligence сократился на 1,9%, индекс сектора микропроцессоров страны CSI Semiconductor Industry - на 1,75%.
В результате индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite опустился на 0,59%, до 3634,35 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 2,11%, до 2103,26 пункта. А гонконгский Hang Seng Index уменьшился на 1,55%, до 23 637,6 пункта.
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ТехнологииРынокТоргиГОНКОНГКИТАЙШанхайNvidiaTencentBaidu
 
 
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