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Nvidia представила новую модель искусственного интеллекта GR00T 2 - 13.11.2026, ПРАЙМ
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Nvidia представила новую модель искусственного интеллекта GR00T 2
Nvidia представила новую модель искусственного интеллекта GR00T 2 - 13.11.2026, ПРАЙМ
Nvidia представила новую модель искусственного интеллекта GR00T 2
Американский разработчик графических чипов Nvidia, оказавшийся на этой неделе в центре скандала из-за резонансной отставки президента и гендиректора Дженсена... | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T23:13+0300
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Американский разработчик графических чипов Nvidia, оказавшийся на этой неделе в центре скандала из-за резонансной отставки президента и гендиректора Дженсена Хуанга, представил новую модель искусственного интеллекта GR00T 2, которая позволяет роботам осваивать навыки по видеозаписям действий людей и перенимать опыт других роботов, следует из пресс-релиза компании. Nvidia в четверг объявила об отставке Хуанга с должностей президента и генерального директора на фоне скандала вокруг его близких отношений с некой Элис Хуанг, якобы работавшей на власти Китая. МИД КНР назвал беспочвенными утверждения о "китайском шпионаже" в контексте дела Nvidia. "Представляем GR00T 2, новое поколение базовых моделей взаимодействия мира и действий (world-action models, WAMs). GR00T 2 использует видеозаписи действий людей и данные от других роботов для обучения навыкам нового робота", - говорится в сообщении Nvidia. Отмечается, что GR00T 2 одновременно прогнозирует будущие изображения и действия робота, что позволяет ей учитывать последствия физических взаимодействий с предметами. По данным Nvidia, в 50 задачах, которые никогда ранее не выполнялись на целевом роботе, а только в видеозаписях с участием людей или на других роботах, GR00T 2 успешно справляется в 40% случаев без предварительного тестирования. Модель также продемонстрировала способность выполнять сложные действия: устанавливать модули памяти с успешностью 85%, собирать игрушечный грузовик - 65%, а при управлении со стороны рассуждающей ИИ-модели - выполнять не менее 97 из 100 последовательных сборок каждого из трех видов игрушек. Nvidia была основана в 1999 году. Компания также занимается разработками в сфере искусственного интеллекта. Штаб-квартира находится в Санта-Кларе, штат Калифорния.
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технологии, китай, кнр, калифорния, nvidia, мид кнр, мид китая
Технологии, КИТАЙ, КНР, Калифорния, Nvidia, МИД КНР, МИД Китая
23:13 13.11.2026
 
Nvidia представила новую модель искусственного интеллекта GR00T 2

Nvidia представила новую модель ИИ GR00T 2, позволяющую роботам осваивать навыки людей

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Американский разработчик графических чипов Nvidia, оказавшийся на этой неделе в центре скандала из-за резонансной отставки президента и гендиректора Дженсена Хуанга, представил новую модель искусственного интеллекта GR00T 2, которая позволяет роботам осваивать навыки по видеозаписям действий людей и перенимать опыт других роботов, следует из пресс-релиза компании.
Nvidia в четверг объявила об отставке Хуанга с должностей президента и генерального директора на фоне скандала вокруг его близких отношений с некой Элис Хуанг, якобы работавшей на власти Китая. МИД КНР назвал беспочвенными утверждения о "китайском шпионаже" в контексте дела Nvidia.
"Представляем GR00T 2, новое поколение базовых моделей взаимодействия мира и действий (world-action models, WAMs). GR00T 2 использует видеозаписи действий людей и данные от других роботов для обучения навыкам нового робота", - говорится в сообщении Nvidia.
Отмечается, что GR00T 2 одновременно прогнозирует будущие изображения и действия робота, что позволяет ей учитывать последствия физических взаимодействий с предметами.
По данным Nvidia, в 50 задачах, которые никогда ранее не выполнялись на целевом роботе, а только в видеозаписях с участием людей или на других роботах, GR00T 2 успешно справляется в 40% случаев без предварительного тестирования.
Модель также продемонстрировала способность выполнять сложные действия: устанавливать модули памяти с успешностью 85%, собирать игрушечный грузовик - 65%, а при управлении со стороны рассуждающей ИИ-модели - выполнять не менее 97 из 100 последовательных сборок каждого из трех видов игрушек.
Nvidia была основана в 1999 году. Компания также занимается разработками в сфере искусственного интеллекта. Штаб-квартира находится в Санта-Кларе, штат Калифорния.
 
ТехнологииКИТАЙКНРКалифорнияNvidiaМИД КНРМИД Китая
 
 
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