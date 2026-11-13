Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Nvidia опровергла сообщения о переговорах с его возможными преемниками - 13.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261113/nvidia-875223757.html
Nvidia опровергла сообщения о переговорах с его возможными преемниками
Nvidia опровергла сообщения о переговорах с его возможными преемниками - 13.11.2026, ПРАЙМ
Nvidia опровергла сообщения о переговорах с его возможными преемниками
Американский разработчик графических чипов Nvidia, оказавшийся на этой неделе в центре скандала из-за резонансной отставки президента и гендиректора Дженсена... | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T23:55+0300
2026-11-13T23:55+0300
технологии
китай
кнр
nvidia
financial times
cnbc
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875223757.jpg?1794603354
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Американский разработчик графических чипов Nvidia, оказавшийся на этой неделе в центре скандала из-за резонансной отставки президента и гендиректора Дженсена Хуанга, опроверг сообщения о ведении переговоров с его возможными преемниками. В пятницу газета Financial Times сообщила, что совет директоров Nvidia обратился к главе британского разработчика чипов Arm Рене Хаасу в рамках поиска возможного преемника Дженсена Хуанга на посту главы Nvidia. По словам источников, Хаас является одним из нескольких кандидатов на пост главы Nvidia. "Мы еще в процессе выбора фирмы по подбору персонала для (поиска кандидата на - ред.) пост гендиректора Nvidia. Мы официально не обращались к каким-либо потенциальным кандидатам. Любые предположения касательно отдельных кандидатов, внутри компании или за ее пределами, являются преждевременными", - говорится в заявлении совета директоров Nvidia телеканалу CNBC. Nvidia в четверг объявила об отставке Хуанга с должностей президента и генерального директора на фоне скандала вокруг его близких отношений с некой Элис Хуанг, якобы работавшей на власти Китая. МИД КНР назвал беспочвенными утверждения о "китайском шпионаже" в контексте дела Nvidia.
китай
кнр
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, китай, кнр, nvidia, financial times, cnbc
Технологии, КИТАЙ, КНР, Nvidia, Financial Times, CNBC
23:55 13.11.2026
 
Nvidia опровергла сообщения о переговорах с его возможными преемниками

Nvidia опровергла сообщения о переговорах с возможными преемниками Хуанга

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Американский разработчик графических чипов Nvidia, оказавшийся на этой неделе в центре скандала из-за резонансной отставки президента и гендиректора Дженсена Хуанга, опроверг сообщения о ведении переговоров с его возможными преемниками.
В пятницу газета Financial Times сообщила, что совет директоров Nvidia обратился к главе британского разработчика чипов Arm Рене Хаасу в рамках поиска возможного преемника Дженсена Хуанга на посту главы Nvidia. По словам источников, Хаас является одним из нескольких кандидатов на пост главы Nvidia.
"Мы еще в процессе выбора фирмы по подбору персонала для (поиска кандидата на - ред.) пост гендиректора Nvidia. Мы официально не обращались к каким-либо потенциальным кандидатам. Любые предположения касательно отдельных кандидатов, внутри компании или за ее пределами, являются преждевременными", - говорится в заявлении совета директоров Nvidia телеканалу CNBC.
Nvidia в четверг объявила об отставке Хуанга с должностей президента и генерального директора на фоне скандала вокруг его близких отношений с некой Элис Хуанг, якобы работавшей на власти Китая. МИД КНР назвал беспочвенными утверждения о "китайском шпионаже" в контексте дела Nvidia.
 
ТехнологииКИТАЙКНРNvidiaFinancial TimesCNBC
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала