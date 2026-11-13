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Nvidia опровергла сообщения о переговорах с его возможными преемниками

Nvidia опровергла сообщения о переговорах с его возможными преемниками - 13.11.2026, ПРАЙМ

Nvidia опровергла сообщения о переговорах с его возможными преемниками

Американский разработчик графических чипов Nvidia, оказавшийся на этой неделе в центре скандала из-за резонансной отставки президента и гендиректора Дженсена... | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T23:55+0300

2026-11-13T23:55+0300

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технологии

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кнр

nvidia

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cnbc

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Американский разработчик графических чипов Nvidia, оказавшийся на этой неделе в центре скандала из-за резонансной отставки президента и гендиректора Дженсена Хуанга, опроверг сообщения о ведении переговоров с его возможными преемниками. В пятницу газета Financial Times сообщила, что совет директоров Nvidia обратился к главе британского разработчика чипов Arm Рене Хаасу в рамках поиска возможного преемника Дженсена Хуанга на посту главы Nvidia. По словам источников, Хаас является одним из нескольких кандидатов на пост главы Nvidia. "Мы еще в процессе выбора фирмы по подбору персонала для (поиска кандидата на - ред.) пост гендиректора Nvidia. Мы официально не обращались к каким-либо потенциальным кандидатам. Любые предположения касательно отдельных кандидатов, внутри компании или за ее пределами, являются преждевременными", - говорится в заявлении совета директоров Nvidia телеканалу CNBC. Nvidia в четверг объявила об отставке Хуанга с должностей президента и генерального директора на фоне скандала вокруг его близких отношений с некой Элис Хуанг, якобы работавшей на власти Китая. МИД КНР назвал беспочвенными утверждения о "китайском шпионаже" в контексте дела Nvidia.

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технологии, китай, кнр, nvidia, financial times, cnbc