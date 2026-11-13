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Nvidia опровергла сообщения о переговорах с его возможными преемниками
Nvidia опровергла сообщения о переговорах с его возможными преемниками - 13.11.2026, ПРАЙМ
Nvidia опровергла сообщения о переговорах с его возможными преемниками
Американский разработчик графических чипов Nvidia, оказавшийся на этой неделе в центре скандала из-за резонансной отставки президента и гендиректора Дженсена... | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T23:55+0300
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Американский разработчик графических чипов Nvidia, оказавшийся на этой неделе в центре скандала из-за резонансной отставки президента и гендиректора Дженсена Хуанга, опроверг сообщения о ведении переговоров с его возможными преемниками.
В пятницу газета Financial Times сообщила, что совет директоров Nvidia обратился к главе британского разработчика чипов Arm Рене Хаасу в рамках поиска возможного преемника Дженсена Хуанга на посту главы Nvidia. По словам источников, Хаас является одним из нескольких кандидатов на пост главы Nvidia.
"Мы еще в процессе выбора фирмы по подбору персонала для (поиска кандидата на - ред.) пост гендиректора Nvidia. Мы официально не обращались к каким-либо потенциальным кандидатам. Любые предположения касательно отдельных кандидатов, внутри компании или за ее пределами, являются преждевременными", - говорится в заявлении совета директоров Nvidia телеканалу CNBC.
Nvidia в четверг объявила об отставке Хуанга с должностей президента и генерального директора на фоне скандала вокруг его близких отношений с некой Элис Хуанг, якобы работавшей на власти Китая. МИД КНР назвал беспочвенными утверждения о "китайском шпионаже" в контексте дела Nvidia.
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технологии, китай, кнр, nvidia, financial times, cnbc
Технологии, КИТАЙ, КНР, Nvidia, Financial Times, CNBC
Nvidia опровергла сообщения о переговорах с его возможными преемниками
Nvidia опровергла сообщения о переговорах с возможными преемниками Хуанга
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Американский разработчик графических чипов Nvidia, оказавшийся на этой неделе в центре скандала из-за резонансной отставки президента и гендиректора Дженсена Хуанга, опроверг сообщения о ведении переговоров с его возможными преемниками.
В пятницу газета Financial Times сообщила, что совет директоров Nvidia обратился к главе британского разработчика чипов Arm Рене Хаасу в рамках поиска возможного преемника Дженсена Хуанга на посту главы Nvidia. По словам источников, Хаас является одним из нескольких кандидатов на пост главы Nvidia.
"Мы еще в процессе выбора фирмы по подбору персонала для (поиска кандидата на - ред.) пост гендиректора Nvidia. Мы официально не обращались к каким-либо потенциальным кандидатам. Любые предположения касательно отдельных кандидатов, внутри компании или за ее пределами, являются преждевременными", - говорится в заявлении совета директоров Nvidia телеканалу CNBC.
Nvidia в четверг объявила об отставке Хуанга с должностей президента и генерального директора на фоне скандала вокруг его близких отношений с некой Элис Хуанг, якобы работавшей на власти Китая. МИД КНР назвал беспочвенными утверждения о "китайском шпионаже" в контексте дела Nvidia.