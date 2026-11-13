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Объем железнодорожных грузоперевозок между Казахстаном и Китаем вырос на 8% - 13.11.2026, ПРАЙМ
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Объем железнодорожных грузоперевозок между Казахстаном и Китаем вырос на 8%
Объем железнодорожных грузоперевозок между Казахстаном и Китаем вырос на 8% - 13.11.2026, ПРАЙМ
Объем железнодорожных грузоперевозок между Казахстаном и Китаем вырос на 8%
Объем железнодорожных грузоперевозок между Казахстаном и Китаем за январь-октябрь увеличился на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил... | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T07:53+0300
2026-11-13T07:53+0300
бизнес
россия
казахстан
китай
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АЛМА-АТА, 13 ноя - ПРАЙМ. Объем железнодорожных грузоперевозок между Казахстаном и Китаем за январь-октябрь увеличился на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 31,8 миллиона тонн, сообщила пресс-служба министерства транспорта Казахстана. "По итогам 10 месяцев 2026 года объем грузоперевозок между Казахстаном и Китаем составил 31,8 миллиона тонн. Это на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было перевезено 29,4 миллиона тонн", - говорится в сообщении профильного ведомства. Уточняется, что положительная динамика отмечается по обоим направлениям перевозок. Так, из Китая в Казахстан было доставлено 12,1 миллиона тонн грузов, что на 9% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. "В обратном направлении, из Казахстана в Китай, отправлено 19,7 миллиона тонн грузов, что на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года", - говорится в сообщении. Как заявили в минтрансе, дальнейшее развитие перевозок между странами предусматривает модернизацию приграничной инфраструктуры и увеличение пропускной способности пограничных переходов.
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бизнес, россия, казахстан, китай
Бизнес, РОССИЯ, КАЗАХСТАН, КИТАЙ
07:53 13.11.2026
 
Объем железнодорожных грузоперевозок между Казахстаном и Китаем вырос на 8%

Минтранс Казахстана: объем железнодорожных грузоперевозок с Китаем вырос на 8%

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АЛМА-АТА, 13 ноя - ПРАЙМ. Объем железнодорожных грузоперевозок между Казахстаном и Китаем за январь-октябрь увеличился на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 31,8 миллиона тонн, сообщила пресс-служба министерства транспорта Казахстана.
"По итогам 10 месяцев 2026 года объем грузоперевозок между Казахстаном и Китаем составил 31,8 миллиона тонн. Это на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было перевезено 29,4 миллиона тонн", - говорится в сообщении профильного ведомства.
Уточняется, что положительная динамика отмечается по обоим направлениям перевозок. Так, из Китая в Казахстан было доставлено 12,1 миллиона тонн грузов, что на 9% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.
"В обратном направлении, из Казахстана в Китай, отправлено 19,7 миллиона тонн грузов, что на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года", - говорится в сообщении.
Как заявили в минтрансе, дальнейшее развитие перевозок между странами предусматривает модернизацию приграничной инфраструктуры и увеличение пропускной способности пограничных переходов.
 
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