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В аэропортах Оренбурга и Орска ввели ограничения на полеты
В аэропортах Оренбурга и Орска ввели ограничения на полеты - 13.11.2026, ПРАЙМ
В аэропортах Оренбурга и Орска ввели ограничения на полеты
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Оренбурга и Орска, сообщила Росавиация. | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T09:42+0300
2026-11-13T09:42+0300
2026-11-13T09:42+0300
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Оренбурга и Орска, сообщила Росавиация.
"Аэропорты Оренбурга, Орска. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении Росавиации.
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В аэропортах Оренбурга и Орска ввели ограничения на полеты
Росавиация ввела временные ограничения на полеты в аэропортах Оренбурга и Орска