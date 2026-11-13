https://1prime.ru/20261113/orenburg-875188012.html

В аэропортах Оренбурга и Орска ввели ограничения на полеты

В аэропортах Оренбурга и Орска ввели ограничения на полеты - 13.11.2026, ПРАЙМ

В аэропортах Оренбурга и Орска ввели ограничения на полеты

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Оренбурга и Орска, сообщила Росавиация. | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T09:42+0300

2026-11-13T09:42+0300

2026-11-13T09:42+0300

бизнес

россия

оренбург

росавиация

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875188012.jpg?1794552153

МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Оренбурга и Орска, сообщила Росавиация. "Аэропорты Оренбурга, Орска. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении Росавиации.

оренбург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, оренбург, росавиация