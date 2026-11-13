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Инфляционные ожидания участников рынка в Турции превысили 30 процентов

Инфляционные ожидания участников рынка в Турции превысили 30 процентов - 13.11.2026, ПРАЙМ

Инфляционные ожидания участников рынка в Турции превысили 30 процентов

Инфляционные ожидания участников рынка в Турции на конец 2026 года превысили 30%, а прогноз стоимости лиры к доллару на ближайшие 12 месяцев ослаб до 60,77... | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T13:07+0300

2026-11-13T13:07+0300

2026-11-13T13:07+0300

финансы

мировая экономика

турция

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АНКАРА, 13 ноя - ПРАЙМ. Инфляционные ожидания участников рынка в Турции на конец 2026 года превысили 30%, а прогноз стоимости лиры к доллару на ближайшие 12 месяцев ослаб до 60,77 лиры, показали результаты ноябрьского опроса Центробанка республики. Согласно исследованию, прогноз инфляции на ближайшие 12 месяцев ухудшен до 24,04% с 23,89%, а на 24 месяца - до 18,02% с 17,94%. Таким образом, участники рынка пересмотрели оценки роста потребительских цен в сторону повышения на всех рассматриваемых временных горизонтах. "Ожидания участников относительно годовой инфляции потребительских цен по итогам 2026 года выросли с 29,63 до 30,04%", - говорится в материале. В распределении вероятностных оценок наиболее высокой оказалась вероятность инфляции в диапазоне 23-24,99% через 12 месяцев. В отношении инфляции через 2 года наиболее вероятным участники считают диапазон 17-19,99%. Ожидания по процентным ставкам также изменились. Прогноз текущей ставки овернайт на рынке операций обратного репо на конец месяца снизился до 35,91% с 36%. Ожидание по ключевой ставке Центробанка на заседании комитета по денежно-кредитной политике в декабре составило 35%. Участники опроса повысили и прогноз курса доллара. Ожидание по курсу на конец текущего года выросло до 51,61 лиры с 51,55 лиры, а прогноз на 12 месяцев - до 60,77 лиры с 59,26 лиры. При этом оценки экономического роста остались без изменений: участники ожидают увеличения ВВП страны на 2,9% в 2026 году и на 3,9% в 2027 году. Центробанк Турции повысил прогноз инфляции на текущий год с до 29,5% с 28%, и сразу до 21% с 15% - на следующий, сообщил в четверг глава регулятора Фатих Карахан. При этом ранее он сообщал о повышении прогноза инфляции на 2026 год до 28% с 26%. По оценкам ЦБ, к концу 2027 года инфляция должна была снизиться до 15%, а к концу 2028 года - до 9%. В среднесрочной перспективе регулятор еще рассчитывает добиться ее стабилизации на целевом уровне в 5%. В опросе ЦБ приняли участие 70 представителей реального и финансового секторов экономики.

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финансы, мировая экономика, турция