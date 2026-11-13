https://1prime.ru/20261113/passazhiropotok-875183870.html

Пассажиропоток аэропорта Владивостока за десять месяцев вырос на 10%

Пассажиропоток аэропорта Владивостока за десять месяцев вырос на 10% - 13.11.2026, ПРАЙМ

Пассажиропоток аэропорта Владивостока за десять месяцев вырос на 10%

Пассажиропоток в международном аэропорту Владивостока в январе-октябре 2026 года вырос на 10% по сравнению с 2025 годом и составил более 3 миллионов пассажиров, | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T05:16+0300

2026-11-13T05:16+0300

2026-11-13T05:16+0300

бизнес

владивосток

якутск

хабаровск

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875183870.jpg?1794536204

ВЛАДИВОСТОК, 13 ноя - ПРАЙМ. Пассажиропоток в международном аэропорту Владивостока в январе-октябре 2026 года вырос на 10% по сравнению с 2025 годом и составил более 3 миллионов пассажиров, сообщает пресс-служба воздушной гавани. "По итогам десяти месяцев 2026 года Международный аэропорт Владивосток обслужил 3 миллиона 64 тысячи пассажиров, увеличив общий объем перевозок на 10% по сравнению с прошлым годом", – говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что на внутренних авиалиниях с начала года было обслужено 2 миллиона 245 тысяч пассажиров, на международных – 819 тысяч. В сентябре пассажиропоток аэропорта вырос на 4% по сравнению аналогичным прошлогодним периодом и составил 292 тысячи пассажиров. Из них 204 тысячи пассажиров было обслужено на внутренних и 88 тысяч на внешних авиалиниях. Значительный прирост числа пассажиров в прошедшем месяце отмечается на рейсах в Якутск, Хабаровск, Пекин, Харбин и Бангкок.

владивосток

якутск

хабаровск

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, владивосток, якутск, хабаровск