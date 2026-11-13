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Пассажиропоток аэропорта Владивостока за десять месяцев вырос на 10%
Пассажиропоток аэропорта Владивостока за десять месяцев вырос на 10% - 13.11.2026, ПРАЙМ
Пассажиропоток аэропорта Владивостока за десять месяцев вырос на 10%
Пассажиропоток в международном аэропорту Владивостока в январе-октябре 2026 года вырос на 10% по сравнению с 2025 годом и составил более 3 миллионов пассажиров, | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T05:16+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 13 ноя - ПРАЙМ. Пассажиропоток в международном аэропорту Владивостока в январе-октябре 2026 года вырос на 10% по сравнению с 2025 годом и составил более 3 миллионов пассажиров, сообщает пресс-служба воздушной гавани.
"По итогам десяти месяцев 2026 года Международный аэропорт Владивосток обслужил 3 миллиона 64 тысячи пассажиров, увеличив общий объем перевозок на 10% по сравнению с прошлым годом", – говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что на внутренних авиалиниях с начала года было обслужено 2 миллиона 245 тысяч пассажиров, на международных – 819 тысяч.
В сентябре пассажиропоток аэропорта вырос на 4% по сравнению аналогичным прошлогодним периодом и составил 292 тысячи пассажиров. Из них 204 тысячи пассажиров было обслужено на внутренних и 88 тысяч на внешних авиалиниях.
Значительный прирост числа пассажиров в прошедшем месяце отмечается на рейсах в Якутск, Хабаровск, Пекин, Харбин и Бангкок.
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бизнес, владивосток, якутск, хабаровск
Бизнес, Владивосток, Якутск, Хабаровск
Пассажиропоток аэропорта Владивостока за десять месяцев вырос на 10%
Пассажиропоток аэропорта Владивостока в январе-октябре вырос на 10%
ВЛАДИВОСТОК, 13 ноя - ПРАЙМ. Пассажиропоток в международном аэропорту Владивостока в январе-октябре 2026 года вырос на 10% по сравнению с 2025 годом и составил более 3 миллионов пассажиров, сообщает пресс-служба воздушной гавани.
"По итогам десяти месяцев 2026 года Международный аэропорт Владивосток обслужил 3 миллиона 64 тысячи пассажиров, увеличив общий объем перевозок на 10% по сравнению с прошлым годом", – говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что на внутренних авиалиниях с начала года было обслужено 2 миллиона 245 тысяч пассажиров, на международных – 819 тысяч.
В сентябре пассажиропоток аэропорта вырос на 4% по сравнению аналогичным прошлогодним периодом и составил 292 тысячи пассажиров. Из них 204 тысячи пассажиров было обслужено на внутренних и 88 тысяч на внешних авиалиниях.
Значительный прирост числа пассажиров в прошедшем месяце отмечается на рейсах в Якутск, Хабаровск, Пекин, Харбин и Бангкок.