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Патрушев: льготная аренда леса освободит 20 миллиардов рублей - 13.11.2026, ПРАЙМ
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Патрушев: льготная аренда леса освободит 20 миллиардов рублей
Патрушев: льготная аренда леса освободит 20 миллиардов рублей - 13.11.2026, ПРАЙМ
Патрушев: льготная аренда леса освободит 20 миллиардов рублей
Льготные условия по договорам аренды лесных участков, заключенным до 2024 года в рамках приоритетных инвестпроектов, позволят освободить на развитие лесного... | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T17:07+0300
2026-11-13T17:07+0300
россия
промышленность
санкт-петербург
ленинградская область
дмитрий патрушев
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Льготные условия по договорам аренды лесных участков, заключенным до 2024 года в рамках приоритетных инвестпроектов, позволят освободить на развитие лесного комплекса России порядка 20 миллиардов рублей, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев. Патрушев посетил с рабочей поездкой Санкт-Петербург и Ленинградскую область. В сфере особого внимания - повышение устойчивости лесной отрасли. "Правительство России последовательно поддерживает предприятия лесного комплекса. Принято решение сохранить ставки платы и не взимать дополнительные платежи по договорам аренды лесных участков, заключенным до 2024 года в рамках приоритетных инвестпроектов", - сказал вице-премьер, его слова привели в сообщении аппарата. "Это позволит высвободить на развитие отрасли порядка 20 миллиардов рублей", - добавил он. Патрушев отметил, что в соответствии с Лесным кодексом промышленность должна заниматься воспроизводством лесов. "Учитывая ситуацию, компаниям, у которых срок исполнения обязательств наступил в текущем году, возможность продлена до июля 2027 года. Это еще около восьми миллиардов рублей в 2026 году", - указал он. Вице-премьер также рассказал, что готовятся изменения, которые упростят порядок получения лесопользователями права добычи общераспространенных полезных ископаемых для создания и содержания лесных дорог при реализации приоритетных инвестиционных проектов. По его словам, мера призвана повысить эффективность освоения лесов и снизить издержки на логистику. Правительство России планирует распространить данную норму на весь срок аренды лесных участков.
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россия, промышленность, санкт-петербург, ленинградская область, дмитрий патрушев
РОССИЯ, Промышленность, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Ленинградская область, Дмитрий Патрушев
17:07 13.11.2026
 
Патрушев: льготная аренда леса освободит 20 миллиардов рублей

Патрушев: льготы по аренде лесных участков освободят на развитие отрасли 20 млрд рублей

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Льготные условия по договорам аренды лесных участков, заключенным до 2024 года в рамках приоритетных инвестпроектов, позволят освободить на развитие лесного комплекса России порядка 20 миллиардов рублей, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев.
Патрушев посетил с рабочей поездкой Санкт-Петербург и Ленинградскую область. В сфере особого внимания - повышение устойчивости лесной отрасли.
"Правительство России последовательно поддерживает предприятия лесного комплекса. Принято решение сохранить ставки платы и не взимать дополнительные платежи по договорам аренды лесных участков, заключенным до 2024 года в рамках приоритетных инвестпроектов", - сказал вице-премьер, его слова привели в сообщении аппарата.
"Это позволит высвободить на развитие отрасли порядка 20 миллиардов рублей", - добавил он.
Патрушев отметил, что в соответствии с Лесным кодексом промышленность должна заниматься воспроизводством лесов.
"Учитывая ситуацию, компаниям, у которых срок исполнения обязательств наступил в текущем году, возможность продлена до июля 2027 года. Это еще около восьми миллиардов рублей в 2026 году", - указал он.
Вице-премьер также рассказал, что готовятся изменения, которые упростят порядок получения лесопользователями права добычи общераспространенных полезных ископаемых для создания и содержания лесных дорог при реализации приоритетных инвестиционных проектов.
По его словам, мера призвана повысить эффективность освоения лесов и снизить издержки на логистику. Правительство России планирует распространить данную норму на весь срок аренды лесных участков.
 
РОССИЯПромышленностьСАНКТ-ПЕТЕРБУРГЛенинградская областьДмитрий Патрушев
 
 
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