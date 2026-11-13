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Пенсионер из Петербурга выиграл 10 миллионов рублей в лотерею
Пенсионер из Петербурга выиграл 10 миллионов рублей в лотерею - 13.11.2026, ПРАЙМ
Пенсионер из Петербурга выиграл 10 миллионов рублей в лотерею
Пенсионер из Санкт-Петербурга летом приобрел пачку билетов моментальной лотереи, но проверил их лишь спустя несколько месяцев - один из билетов принес мужчине... | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T05:28+0300
2026-11-13T05:28+0300
2026-11-13T05:28+0300
бизнес
финансы
санкт-петербург
петербург
минфин
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Пенсионер из Санкт-Петербурга летом приобрел пачку билетов моментальной лотереи, но проверил их лишь спустя несколько месяцев - один из билетов принес мужчине выигрыш в 10 миллионов рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе оператора всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России, "Национальная Лотерея".
"Пенсионер из Санкт-Петербурга Давуд выиграл 10 миллионов рублей – суперприз моментальной лотереи "Честная цена". Он купил пачку билетов еще в июле – по случаю своего дня рождения, но забыл о них", - говорится в пресс-релизе компании.
Победитель рассказал, что увлекается лотереями с 15 лет. За все годы его самым крупным выигрышем были 270 тысяч рублей. Мужчина уже решил, как распорядится суперпризом.
"У меня сгорело жилье, а сейчас появился шанс купить недвижимость. Уже надоело снимать. Если получится, то возьму квартиру в Петербурге, если нет – где-то подальше", - говорит победитель.
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бизнес, финансы, санкт-петербург, петербург, минфин
Бизнес, Финансы, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Петербург, Минфин
Пенсионер из Петербурга выиграл 10 миллионов рублей в лотерею
Пенсионер из Петербурга выиграл 10 миллионов рублей в моментальной лотерее
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Пенсионер из Санкт-Петербурга летом приобрел пачку билетов моментальной лотереи, но проверил их лишь спустя несколько месяцев - один из билетов принес мужчине выигрыш в 10 миллионов рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе оператора всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России, "Национальная Лотерея".
"Пенсионер из Санкт-Петербурга Давуд выиграл 10 миллионов рублей – суперприз моментальной лотереи "Честная цена". Он купил пачку билетов еще в июле – по случаю своего дня рождения, но забыл о них", - говорится в пресс-релизе компании.
Победитель рассказал, что увлекается лотереями с 15 лет. За все годы его самым крупным выигрышем были 270 тысяч рублей. Мужчина уже решил, как распорядится суперпризом.
"У меня сгорело жилье, а сейчас появился шанс купить недвижимость. Уже надоело снимать. Если получится, то возьму квартиру в Петербурге, если нет – где-то подальше", - говорит победитель.