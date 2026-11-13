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Часть россиян получит в декабре пенсию за январь досрочно

Часть россиян получит в декабре пенсию за январь досрочно - 13.11.2026, ПРАЙМ

Часть россиян получит в декабре пенсию за январь досрочно

Россияне, получающие пенсии в начале месяца, в декабре получат выплаты за январь досрочно, сообщил РИА Новости председатель Социального фонда России Сергей... | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T08:59+0300

2026-11-13T08:59+0300

2026-11-13T08:59+0300

общество

сергей чирков

социальный фонд

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Россияне, получающие пенсии в начале месяца, в декабре получат выплаты за январь досрочно, сообщил РИА Новости председатель Социального фонда России Сергей Чирков. "Социальный фонд России выплачивает досрочные пенсии тем нашим гражданам, которые получают пенсии в начале каждого месяца. Новогодние праздники достаточно долгие, уже в конце декабря Социальный фонд России выплатит пенсии и через банк, и через почту", - сказал Чирков. Он уточнил, что данный порядок является стандартной ежегодной практикой, к которой граждане уже привыкли. Выплаты будут произведены в плановом режиме, а необходимые финансовые средства в полном объеме заложены в бюджете фонда. Перечисление средств произойдет автоматически, поэтому никаких заявлений гражданам подавать не нужно. Например, если человек обычно получает пенсию 6 января, что является праздничным выходным днем в 2027 году, выплата будет зачислена ему уже в конце декабря, добавил Чирков. Предстоящие новогодние праздники продлятся 11 дней - с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года.

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общество , сергей чирков, социальный фонд