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В аэропорту Пензы сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
В аэропорту Пензы сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов - 13.11.2026, ПРАЙМ
В аэропорту Пензы сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Пензы, сообщает Росавиация. | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T02:18+0300
2026-11-13T02:18+0300
2026-11-13T02:18+0300
бизнес
росавиация
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Пензы, сообщает Росавиация.
"Аэропорт Пензы. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.
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бизнес, росавиация
В аэропорту Пензы сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Росавиация сняла ограничения на полеты в аэропорту Пензы
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Пензы, сообщает Росавиация.
"Аэропорт Пензы. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.