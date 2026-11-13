https://1prime.ru/20261113/polzovateli-875186977.html
Пользователи в ряде стран вновь жалуются на работу сервисов Microsoft
Пользователи в ряде стран вновь жалуются на работу сервисов Microsoft - 13.11.2026, ПРАЙМ
Пользователи в ряде стран вновь жалуются на работу сервисов Microsoft
Пользователи в ряде стран вновь жалуются на работу сервисов Microsoft после масштабного сбоя накануне, следует из данных на сайте платформы Downdetector,... | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T09:24+0300
2026-11-13T09:24+0300
2026-11-13T09:24+0300
технологии
сша
индия
германия
microsoft
downdetector
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875186977.jpg?1794551049
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Пользователи в ряде стран вновь жалуются на работу сервисов Microsoft после масштабного сбоя накануне, следует из данных на сайте платформы Downdetector, которая отслеживает сбои и отключения на популярных ресурсах в интернете.
В частности, по состоянию на 8.29 мск пользователи сообщают о проблемах в работе электронной почты - Outlook - в Индии (3,3 тысячи жалоб), Германии (2 тысячи), а также в Нидерландах, Франции и других странах. Наблюдаются неполадки и в работе Microsoft 365, Teams, Store и Copilot.
Днем ранее в работе сервисов Microsoft наблюдались масштабные сбои. Так, только в США на работу Outlook поступило более 130 тысяч жалоб, сбои фиксировались по всему миру. Проблемы до сих пор полностью не устранены: в США по-прежнему порядка 12 тысяч пользователей жалуются на работу электронной почты.
По данным портала Downdetector, сбой 12 ноября затронул 74 страны и территории всего за час. Количество жалоб на работу сервисов Microsoft 365, Copilot, Teams и OneDrive выросло более чем в сто раз, Azure - примерно в сто раз, а Xbox и Git Hub были затронуты меньше, указывается в сообщении портала в соцсети X.
сша
индия
германия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, сша, индия, германия, microsoft, downdetector
Технологии, США, ИНДИЯ, ГЕРМАНИЯ, Microsoft, Downdetector
Пользователи в ряде стран вновь жалуются на работу сервисов Microsoft
Downdetector: пользователи в ряде стран вновь жалуются на сбои в работе сервисов Microsoft
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Пользователи в ряде стран вновь жалуются на работу сервисов Microsoft после масштабного сбоя накануне, следует из данных на сайте платформы Downdetector, которая отслеживает сбои и отключения на популярных ресурсах в интернете.
В частности, по состоянию на 8.29 мск пользователи сообщают о проблемах в работе электронной почты - Outlook - в Индии (3,3 тысячи жалоб), Германии (2 тысячи), а также в Нидерландах, Франции и других странах. Наблюдаются неполадки и в работе Microsoft 365, Teams, Store и Copilot.
Днем ранее в работе сервисов Microsoft наблюдались масштабные сбои. Так, только в США на работу Outlook поступило более 130 тысяч жалоб, сбои фиксировались по всему миру. Проблемы до сих пор полностью не устранены: в США по-прежнему порядка 12 тысяч пользователей жалуются на работу электронной почты.
По данным портала Downdetector, сбой 12 ноября затронул 74 страны и территории всего за час. Количество жалоб на работу сервисов Microsoft 365, Copilot, Teams и OneDrive выросло более чем в сто раз, Azure - примерно в сто раз, а Xbox и Git Hub были затронуты меньше, указывается в сообщении портала в соцсети X.