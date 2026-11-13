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Пользователи в ряде стран вновь жалуются на работу сервисов Microsoft

Пользователи в ряде стран вновь жалуются на работу сервисов Microsoft - 13.11.2026, ПРАЙМ

Пользователи в ряде стран вновь жалуются на работу сервисов Microsoft

Пользователи в ряде стран вновь жалуются на работу сервисов Microsoft после масштабного сбоя накануне, следует из данных на сайте платформы Downdetector,... | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T09:24+0300

2026-11-13T09:24+0300

2026-11-13T09:24+0300

технологии

сша

индия

германия

microsoft

downdetector

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Пользователи в ряде стран вновь жалуются на работу сервисов Microsoft после масштабного сбоя накануне, следует из данных на сайте платформы Downdetector, которая отслеживает сбои и отключения на популярных ресурсах в интернете. В частности, по состоянию на 8.29 мск пользователи сообщают о проблемах в работе электронной почты - Outlook - в Индии (3,3 тысячи жалоб), Германии (2 тысячи), а также в Нидерландах, Франции и других странах. Наблюдаются неполадки и в работе Microsoft 365, Teams, Store и Copilot. Днем ранее в работе сервисов Microsoft наблюдались масштабные сбои. Так, только в США на работу Outlook поступило более 130 тысяч жалоб, сбои фиксировались по всему миру. Проблемы до сих пор полностью не устранены: в США по-прежнему порядка 12 тысяч пользователей жалуются на работу электронной почты. По данным портала Downdetector, сбой 12 ноября затронул 74 страны и территории всего за час. Количество жалоб на работу сервисов Microsoft 365, Copilot, Teams и OneDrive выросло более чем в сто раз, Azure - примерно в сто раз, а Xbox и Git Hub были затронуты меньше, указывается в сообщении портала в соцсети X.

сша

индия

германия

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, сша, индия, германия, microsoft, downdetector