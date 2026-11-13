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Власти Афганистана дадут попрошайкам легально зарабатывать - 13.11.2026, ПРАЙМ
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Власти Афганистана дадут попрошайкам легально зарабатывать
Власти Афганистана дадут попрошайкам легально зарабатывать - 13.11.2026, ПРАЙМ
Власти Афганистана дадут попрошайкам легально зарабатывать
Правительство Афганистана предоставит наводнившим страну попрошайкам возможность легального и долгосрочного заработка взамен краткосрочной финансовой помощи, а... | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T09:48+0300
2026-11-13T09:48+0300
мировая экономика
афганистан
оон
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Правительство Афганистана предоставит наводнившим страну попрошайкам возможность легального и долгосрочного заработка взамен краткосрочной финансовой помощи, а также займется их профессионально-техническим обучением, сообщает канцелярия вице-премьера по экономике Абдула Гани Барадара. "Управление по связям с общественностью афганского правительства провело координационное совещание с представителями ООН, международных организаций и гуманитарных учреждений, на котором обсуждались способы борьбы с попрошайничеством в Афганистане. Были рассмотрены первопричины этого явления, предложены пути устойчивого решения этой проблемы при взаимодействии Исламского Эмирата с международными организациями и гуманитарными агентствами", - говорится в сообщении. По данным канцелярии, в ходе обсуждений участники подчеркнули важность создания устойчивых и достойных возможностей заработка для людей, занимающихся попрошайничеством, вместо того чтобы полагаться исключительно на краткосрочную помощь и единовременные выплаты. "Предлагаемые меры включают профессионально-техническое обучение попрошаек, программы первичной финансовой помощи и расширение экономических прав и возможностей этой категории граждан. Эти меры направлены на то, чтобы помочь уязвимым слоям населения обрести финансовую независимость и снизить распространенность попрошайничества по всей стране", - отмечает канцелярия. На встрече канцелярия заместителя премьер-министра презентовала представителям международных организаций и гуманитарных учреждений комплексную программу координации действий всех заинтересованных сторон, которая была единогласно одобрена участниками встречи. Попрошайничеством, которое существовало в Афганистане при всех политических режимах, занимаются в основном женщины, чьи мужья пропали без вести или умерли не на войне, а также дети, для многих из которых это является единственным способом выжить на фоне массовой безработицы и нищеты. Однако, как и в других государствах, здесь существуют организованные преступные группы, использующие труд собирателей милостыни для своего обогащения. В 2024 году правительство Афганистана приняло закон, направленный на борьбу с попрошайничеством. Суть его состоит в том, что "просить милостыню отныне запрещено здоровым и обеспеченным рабочим людям, если у них есть возможность обеспечить себя едой хотя бы на один день". Отдельно законом "запрещается использовать для попрошайничества детей, инвалидов и лиц, страдающих психическими расстройствами" - за это сейчас грозит реальный тюремный срок. По данным афганских СМИ, ежемесячно только в Кабуле полиция отлавливает до 5 тысяч попрошаек, большинство которых составляют женщины и дети. До настоящего времени зарегистрированные сотрудниками МВД на улицах городов собиратели пожертвований получали от государства единовременную выплату, однако, проев эти деньги, они вновь возвращались к попрошайничеству.
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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40
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мировая экономика, афганистан, оон
Мировая экономика, АФГАНИСТАН, ООН
09:48 13.11.2026
 
Власти Афганистана дадут попрошайкам легально зарабатывать

Власти Афганистана дадут попрошайкам легально зарабатывать и начнут учить их в ПТУ

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Правительство Афганистана предоставит наводнившим страну попрошайкам возможность легального и долгосрочного заработка взамен краткосрочной финансовой помощи, а также займется их профессионально-техническим обучением, сообщает канцелярия вице-премьера по экономике Абдула Гани Барадара.
"Управление по связям с общественностью афганского правительства провело координационное совещание с представителями ООН, международных организаций и гуманитарных учреждений, на котором обсуждались способы борьбы с попрошайничеством в Афганистане. Были рассмотрены первопричины этого явления, предложены пути устойчивого решения этой проблемы при взаимодействии Исламского Эмирата с международными организациями и гуманитарными агентствами", - говорится в сообщении.
По данным канцелярии, в ходе обсуждений участники подчеркнули важность создания устойчивых и достойных возможностей заработка для людей, занимающихся попрошайничеством, вместо того чтобы полагаться исключительно на краткосрочную помощь и единовременные выплаты.
"Предлагаемые меры включают профессионально-техническое обучение попрошаек, программы первичной финансовой помощи и расширение экономических прав и возможностей этой категории граждан. Эти меры направлены на то, чтобы помочь уязвимым слоям населения обрести финансовую независимость и снизить распространенность попрошайничества по всей стране", - отмечает канцелярия.
На встрече канцелярия заместителя премьер-министра презентовала представителям международных организаций и гуманитарных учреждений комплексную программу координации действий всех заинтересованных сторон, которая была единогласно одобрена участниками встречи.
Попрошайничеством, которое существовало в Афганистане при всех политических режимах, занимаются в основном женщины, чьи мужья пропали без вести или умерли не на войне, а также дети, для многих из которых это является единственным способом выжить на фоне массовой безработицы и нищеты. Однако, как и в других государствах, здесь существуют организованные преступные группы, использующие труд собирателей милостыни для своего обогащения.
В 2024 году правительство Афганистана приняло закон, направленный на борьбу с попрошайничеством. Суть его состоит в том, что "просить милостыню отныне запрещено здоровым и обеспеченным рабочим людям, если у них есть возможность обеспечить себя едой хотя бы на один день". Отдельно законом "запрещается использовать для попрошайничества детей, инвалидов и лиц, страдающих психическими расстройствами" - за это сейчас грозит реальный тюремный срок.
По данным афганских СМИ, ежемесячно только в Кабуле полиция отлавливает до 5 тысяч попрошаек, большинство которых составляют женщины и дети. До настоящего времени зарегистрированные сотрудниками МВД на улицах городов собиратели пожертвований получали от государства единовременную выплату, однако, проев эти деньги, они вновь возвращались к попрошайничеству.
 
Мировая экономикаАФГАНИСТАНООН
 
 
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