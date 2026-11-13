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Портфель розничных кредитов в третьем квартале продолжил увеличиваться - 13.11.2026, ПРАЙМ
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Портфель розничных кредитов в третьем квартале продолжил увеличиваться
Портфель розничных кредитов в третьем квартале продолжил увеличиваться - 13.11.2026, ПРАЙМ
Портфель розничных кредитов в третьем квартале продолжил увеличиваться
Портфель розничных кредитов в третьем квартале 2026 года продолжил увеличиваться и достиг 39,06 триллиона рублей, сообщили РИА Новости в Объединенном кредитном... | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T11:02+0300
2026-11-13T11:02+0300
финансы
банки
россия
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Портфель розничных кредитов в третьем квартале 2026 года продолжил увеличиваться и достиг 39,06 триллиона рублей, сообщили РИА Новости в Объединенном кредитном бюро (ОКБ). "Портфель розничных кредитов (без учета дефолтов) в третьем квартале 2026 года достиг 39,06 триллиона рублей. Во втором квартале 2026 года он составлял 38,14 триллиона рублей, в третьем квартале 2025 года – 36,57 триллиона рублей", - говорится там. Отмечается, что количество заемщиков с действующими кредитами составило 47,38 миллиона человек. Из них граждан, имеющих просроченную задолженность по кредиту на срок от 30 до 90 дней, – 8,85 миллиона. Во втором квартале текущего года общее количество заемщиков составляло 47,31 миллиона человек, из них с просроченной задолженностью – 8,96 миллиона. В третьем квартале 2025 года было 48,15 миллиона заемщиков, из них с просроченной задолженностью – 8,94 миллиона, сообщают в ОКБ. "Просроченная задолженность сроком 30-90 дней (без учета дефолтов) второй квартал подряд держится на уровне 0,8% портфеля. На протяжении второго полугодия 2025 года и в первом квартале 2026 года она составляла 0,9%", - уточняется там. При этом в денежном эквиваленте на конец третьего квартала 2026 года просроченная задолженность сроком 30-90 дней составила 314,21 миллиарда рублей. Это выше показателя второго квартала текущего года (295,57 миллиарда рублей), но ниже показателя третьего квартала 2025 года (321,43 миллиарда рублей), говорится в релизе. Среднее количество кредитов на одного заемщика составило 2,3 кредита, а средняя сумма задолженности – 1,2 миллиона рублей на человека. "Количество новых заемщиков, которые за третий квартал 2026 года открыли минимум один кредитный договор, составило 7,4 миллиона человек. Во втором квартале 2026 года новых заемщиков было 6,97 миллиона человек, в третьем квартале 2025 года – 6,6 миллиона человек", - заключается в материалах.
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4.7
96
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192
40
192
40
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1
5
4.7
96
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финансы, банки, россия
Финансы, Банки, РОССИЯ
11:02 13.11.2026
 
Портфель розничных кредитов в третьем квартале продолжил увеличиваться

ОКБ: портфель розничных кредитов в третьем квартале достиг 39,06 триллиона рублей

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Портфель розничных кредитов в третьем квартале 2026 года продолжил увеличиваться и достиг 39,06 триллиона рублей, сообщили РИА Новости в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).
"Портфель розничных кредитов (без учета дефолтов) в третьем квартале 2026 года достиг 39,06 триллиона рублей. Во втором квартале 2026 года он составлял 38,14 триллиона рублей, в третьем квартале 2025 года – 36,57 триллиона рублей", - говорится там.
Отмечается, что количество заемщиков с действующими кредитами составило 47,38 миллиона человек. Из них граждан, имеющих просроченную задолженность по кредиту на срок от 30 до 90 дней, – 8,85 миллиона.
Во втором квартале текущего года общее количество заемщиков составляло 47,31 миллиона человек, из них с просроченной задолженностью – 8,96 миллиона. В третьем квартале 2025 года было 48,15 миллиона заемщиков, из них с просроченной задолженностью – 8,94 миллиона, сообщают в ОКБ.
"Просроченная задолженность сроком 30-90 дней (без учета дефолтов) второй квартал подряд держится на уровне 0,8% портфеля. На протяжении второго полугодия 2025 года и в первом квартале 2026 года она составляла 0,9%", - уточняется там.
При этом в денежном эквиваленте на конец третьего квартала 2026 года просроченная задолженность сроком 30-90 дней составила 314,21 миллиарда рублей. Это выше показателя второго квартала текущего года (295,57 миллиарда рублей), но ниже показателя третьего квартала 2025 года (321,43 миллиарда рублей), говорится в релизе.
Среднее количество кредитов на одного заемщика составило 2,3 кредита, а средняя сумма задолженности – 1,2 миллиона рублей на человека.
"Количество новых заемщиков, которые за третий квартал 2026 года открыли минимум один кредитный договор, составило 7,4 миллиона человек. Во втором квартале 2026 года новых заемщиков было 6,97 миллиона человек, в третьем квартале 2025 года – 6,6 миллиона человек", - заключается в материалах.
 
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