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Поставки удобрений из ЕС в Россию в сентябре снова начали расти - 13.11.2026, ПРАЙМ
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Поставки удобрений из ЕС в Россию в сентябре снова начали расти
Поставки удобрений из ЕС в Россию в сентябре снова начали расти - 13.11.2026, ПРАЙМ
Поставки удобрений из ЕС в Россию в сентябре снова начали расти
Поставки удобрений из Евросоюза в Россию в сентябре 2026 года снова начали расти после снижения два месяца подряд, прирост составил почти 40% за месяц по... | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T17:50+0300
2026-11-13T17:50+0300
россия
египет
марокко
китай
ес
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Поставки удобрений из Евросоюза в Россию в сентябре 2026 года снова начали расти после снижения два месяца подряд, прирост составил почти 40% за месяц по отношению к августу, свидетельствуют данные Евростата, которые изучило РИА Новости. За сентябрь Россия импортировала из ЕС удобрений на 41,1 миллиона евро, что на 38% больше, чем в августе, и на 30% меньше, чем годом ранее. Таким образом, объем поставок вырос впервые после двух месяцев снижения. Европейцы в сентябре закупали азотные удобрения (21,6 миллиона евро), калийные (16,4 миллиона), смешанные (2,9 миллиона), а также удобрения растительного и животного происхождения (59 тысяч евро). В результате в сентябре Россия поднялась с шестого места на пятое среди основных поставщиков удобрений в ЕС. В топ-5 также вошли Египет (139,5 миллиона евро), Марокко (71,7 миллиона), Китай (63,1 миллиона) и Норвегия (53 миллиона). Тем не менее, суммарный импорт российских подкормок Евросоюзом за три квартала 2026 года снизился в 3,3 раза по сравнению с тремя кварталами прошлого года - до 404,9 миллиона евро.
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россия, египет, марокко, китай, ес
РОССИЯ, ЕГИПЕТ, МАРОККО, КИТАЙ, ЕС
17:50 13.11.2026
 
Поставки удобрений из ЕС в Россию в сентябре снова начали расти

Евростат: поставки удобрений из ЕС в Россию в сентябре снова начали расти после снижения

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Поставки удобрений из Евросоюза в Россию в сентябре 2026 года снова начали расти после снижения два месяца подряд, прирост составил почти 40% за месяц по отношению к августу, свидетельствуют данные Евростата, которые изучило РИА Новости.
За сентябрь Россия импортировала из ЕС удобрений на 41,1 миллиона евро, что на 38% больше, чем в августе, и на 30% меньше, чем годом ранее. Таким образом, объем поставок вырос впервые после двух месяцев снижения.
Европейцы в сентябре закупали азотные удобрения (21,6 миллиона евро), калийные (16,4 миллиона), смешанные (2,9 миллиона), а также удобрения растительного и животного происхождения (59 тысяч евро).
В результате в сентябре Россия поднялась с шестого места на пятое среди основных поставщиков удобрений в ЕС. В топ-5 также вошли Египет (139,5 миллиона евро), Марокко (71,7 миллиона), Китай (63,1 миллиона) и Норвегия (53 миллиона).
Тем не менее, суммарный импорт российских подкормок Евросоюзом за три квартала 2026 года снизился в 3,3 раза по сравнению с тремя кварталами прошлого года - до 404,9 миллиона евро.
 
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