https://1prime.ru/20261113/pozharskaya-875189113.html

Эксперт рассказала, почему сложно раскрыть цифрового мошенника

Эксперт рассказала, почему сложно раскрыть цифрового мошенника - 13.11.2026, ПРАЙМ

Эксперт рассказала, почему сложно раскрыть цифрового мошенника

Цифровые мошенники почти не оставляют "технических" следов из-за использования социальной инженерии, что осложняет расследование правоохранительным органам,... | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T09:58+0300

2026-11-13T09:58+0300

2026-11-13T09:58+0300

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Цифровые мошенники почти не оставляют "технических" следов из-за использования социальной инженерии, что осложняет расследование правоохранительным органам, сообщила РИА Новости заместитель руководителя проекта Народного фронта "За права заемщиков", эксперт платформы "Мошеловка" Александра Пожарская в рамках специального проекта агентства "Код из смс". "Современные мошенники почти не оставляют "технических" следов: они не взламывают системы, а используют социальную инженерию - заставляют человека самостоятельно совершить перевод или раскрыть код. В результате у правоохранителей нет классического "цифрового отпечатка" самого преступления: есть только факт перевода и набор обезличенных промежуточных счетов", - рассказала она. "Все это делает расследование долгим и трудоемким, а возврат средств - непростой задачей. Именно поэтому профилактика и информирование граждан остаются одними из самых эффективных инструментов защиты", - добавила Пожарская. По ее словам, когда мы говорим о цифровом мошеннике, важно уйти от образа одиночки с ноутбуком. "Сегодня это чаще всего организованная структура, где у каждого участника своя роль. В таких группах нередко задействованы люди, у которых есть базовые цифровые навыки, но нет легального источника дохода", - уточнила она. Такие злоумышленники работают "по скриптам" (по сценариям), используют готовые инструменты и инструкции, которые распространяются в закрытых чатах и на теневых форумах. При этом кибермошенников сложнее вычислять, добавляет она. "Главная сложность поиска - в том, что преступная цепочка намеренно строится как "распределенная сеть". Организатор может находиться за пределами страны, а "звонари" и дроперы - в разных регионах России", - уточнила Пожарская. Для сокрытия следов аферисты используют подменные номера через IP-телефонию, симбоксы (устройства с десятками сим карт), криптокошельки и переводы через цепочки карт, оформленных на подставных лиц, заключила эксперт. РИА Новости совместно с МВД и МИД России запустило специальный проект "Код из смс" по борьбе с мошенниками и разоблачению киберпреступников, действующих под иностранным влиянием.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, финансы, общество , мвд, мид рф