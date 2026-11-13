https://1prime.ru/20261113/pravitelstvo--875202840.html

Правительство разрешило повторно изменить дату ввода ВИЭ на розничном рынке

Правительство разрешило повторно изменить дату ввода ВИЭ на розничном рынке - 13.11.2026, ПРАЙМ

Правительство разрешило повторно изменить дату ввода ВИЭ на розничном рынке

Правительство России разрешило повторно изменить плановую дату ввода в эксплуатацию генерирующих объектов на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ),... | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T13:53+0300

2026-11-13T13:53+0300

2026-11-13T13:53+0300

россия

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Правительство России разрешило повторно изменить плановую дату ввода в эксплуатацию генерирующих объектов на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ), которые должны начать функционировать на розничном рынке, следует из постановления, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. "До 31 декабря 2026 года участник отбора проектов, имевший право на изменение плановой даты ввода генерирующего объекта в эксплуатацию... вправе изменить плановую дату ввода генерирующего объекта в эксплуатацию на более позднюю дату, но не более чем на 24 месяца с плановой даты ввода генерирующего объекта в эксплуатацию", - говорится в документе. В позапрошлом году правительство ввело отсрочку не более чем на два года для ввода в эксплуатацию генерации на основе ВИЭ на розничном рынке, отобранных до 1 апреля 2022 года. Речь идет о мощности до 25 МВт.

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