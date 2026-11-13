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Правительство выделило средства на развитие ЖКХ в Северном Кавказе

Правительство выделило средства на развитие ЖКХ в Северном Кавказе - 13.11.2026, ПРАЙМ

Правительство выделило средства на развитие ЖКХ в Северном Кавказе

Правительство России выделило дополнительное финансирование в размере более 1,9 миллиарда рублей на развитие предприятий энергетики и ЖКХ в ряде регионов... | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T09:24+0300

2026-11-13T09:24+0300

2026-11-13T09:24+0300

россия

дагестан

ингушетия

северная осетия

михаил мишустин

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Правительство России выделило дополнительное финансирование в размере более 1,9 миллиарда рублей на развитие предприятий энергетики и ЖКХ в ряде регионов Северного Кавказа, сообщила пресс-служба кабмина. "Более 1,9 млрд рублей будет дополнительно направлено на реализацию программ устойчивого развития предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства в Дагестане, Ингушетии и Северной Осетии. Распоряжения об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. Вопрос был рассмотрен на заседании правительства 12 ноября. Отмечается, что федеральные средства позволят продолжить реализацию мероприятий, предусмотренных в программах, в том числе консолидацию регионального имущественного комплекса ЖКХ. Как подчеркнули в пресс-службе, эту задачу решают созданные в каждом субъекте единые операторы. "Также в рамках программ проводится работа по привлечению в отрасль квалифицированных специалистов и установлению экономически обоснованных тарифов. Как правило, они отличаются от действовавших ранее, поэтому на время переходного периода правительство помогает субъектам компенсировать потребителям разницу в цене", - говорится в сообщении. Реализация пилотных программ устойчивого развития предприятий энергетики и ЖКХ в Дагестане, Ингушетии и Северной Осетии началась в 2022 году. Необходимость их продолжения отражена в поручениях Мишустина, которые он дал по итогам заседания правкомиссии по развитию Северо-Кавказского федерального округа. Оно состоялось 30 апреля 2026 года в Минеральных Водах.

дагестан

ингушетия

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россия, дагестан, ингушетия, северная осетия, михаил мишустин