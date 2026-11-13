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Регионам направят 380 миллионов рублей на спортивную инфраструктуру - 13.11.2026, ПРАЙМ
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Регионам направят 380 миллионов рублей на спортивную инфраструктуру
Регионам направят 380 миллионов рублей на спортивную инфраструктуру - 13.11.2026, ПРАЙМ
Регионам направят 380 миллионов рублей на спортивную инфраструктуру
Правительство направит дополнительное финансирование в размере более 380 миллионов рублей на развитие спортивной инфраструктуры в ряде регионов, сообщила... | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T10:16+0300
2026-11-13T10:19+0300
бизнес
россия
ярославская область
калмыкия
вологда
михаил мишустин
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Правительство направит дополнительное финансирование в размере более 380 миллионов рублей на развитие спортивной инфраструктуры в ряде регионов, сообщила пресс-служба кабмина. "Свыше 380 миллионов рублей будет дополнительно направлено из федерального бюджета в ряд регионов на создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры. Распоряжения об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. Субсидию получат пять регионов, заявивших о такой потребности: Калмыкия, Архангельская, Вологодская, Орловская и Ярославская области В пресс-службе отметили, что с помощью федеральных средств в Вологде будет построена лыжная и роллерная трасса протяженностью 2,1 километра для круглогодичных тренировок сборных команд по лыжным гонкам и биатлону, а также для занятий массовым спортом. Кроме того, в Северодвинске продолжится строительство спортивного комплекса с бассейном на стадионе "Север", которое идет опережающими темпами. Также продолжится создание физкультурно-оздоровительных комплексов в городе Данилове Ярославской области, поселке городского типа Кромы Орловской области и в калмыцком городе Лагань. Мероприятия реализуются в рамках федерального проекта "Развитие физической культуры и массового спорта".
ярославская область
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192
40
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40
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бизнес, россия, ярославская область, калмыкия, вологда, михаил мишустин
Бизнес, РОССИЯ, Ярославская область, Калмыкия, Вологда, Михаил Мишустин
10:16 13.11.2026 (обновлено: 10:19 13.11.2026)
 
Регионам направят 380 миллионов рублей на спортивную инфраструктуру

Кабмин направит регионам более 380 миллионов рублей на развитие спортивной инфраструктуры

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Правительство направит дополнительное финансирование в размере более 380 миллионов рублей на развитие спортивной инфраструктуры в ряде регионов, сообщила пресс-служба кабмина.
"Свыше 380 миллионов рублей будет дополнительно направлено из федерального бюджета в ряд регионов на создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры. Распоряжения об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Субсидию получат пять регионов, заявивших о такой потребности: Калмыкия, Архангельская, Вологодская, Орловская и Ярославская области
В пресс-службе отметили, что с помощью федеральных средств в Вологде будет построена лыжная и роллерная трасса протяженностью 2,1 километра для круглогодичных тренировок сборных команд по лыжным гонкам и биатлону, а также для занятий массовым спортом.
Кроме того, в Северодвинске продолжится строительство спортивного комплекса с бассейном на стадионе "Север", которое идет опережающими темпами.
Также продолжится создание физкультурно-оздоровительных комплексов в городе Данилове Ярославской области, поселке городского типа Кромы Орловской области и в калмыцком городе Лагань.
Мероприятия реализуются в рамках федерального проекта "Развитие физической культуры и массового спорта".
 
БизнесРОССИЯЯрославская областьКалмыкияВологдаМихаил Мишустин
 
 
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