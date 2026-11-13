https://1prime.ru/20261113/pravitelstvo-875190433.html

Регионам направят 380 миллионов рублей на спортивную инфраструктуру

Регионам направят 380 миллионов рублей на спортивную инфраструктуру - 13.11.2026, ПРАЙМ

Регионам направят 380 миллионов рублей на спортивную инфраструктуру

Правительство направит дополнительное финансирование в размере более 380 миллионов рублей на развитие спортивной инфраструктуры в ряде регионов, сообщила... | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T10:16+0300

2026-11-13T10:16+0300

2026-11-13T10:19+0300

бизнес

россия

ярославская область

калмыкия

вологда

михаил мишустин

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875190433.jpg?1794554341

МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Правительство направит дополнительное финансирование в размере более 380 миллионов рублей на развитие спортивной инфраструктуры в ряде регионов, сообщила пресс-служба кабмина. "Свыше 380 миллионов рублей будет дополнительно направлено из федерального бюджета в ряд регионов на создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры. Распоряжения об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. Субсидию получат пять регионов, заявивших о такой потребности: Калмыкия, Архангельская, Вологодская, Орловская и Ярославская области В пресс-службе отметили, что с помощью федеральных средств в Вологде будет построена лыжная и роллерная трасса протяженностью 2,1 километра для круглогодичных тренировок сборных команд по лыжным гонкам и биатлону, а также для занятий массовым спортом. Кроме того, в Северодвинске продолжится строительство спортивного комплекса с бассейном на стадионе "Север", которое идет опережающими темпами. Также продолжится создание физкультурно-оздоровительных комплексов в городе Данилове Ярославской области, поселке городского типа Кромы Орловской области и в калмыцком городе Лагань. Мероприятия реализуются в рамках федерального проекта "Развитие физической культуры и массового спорта".

ярославская область

калмыкия

вологда

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, ярославская область, калмыкия, вологда, михаил мишустин