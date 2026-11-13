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Регионам направят 380 миллионов рублей на спортивную инфраструктуру
Регионам направят 380 миллионов рублей на спортивную инфраструктуру - 13.11.2026, ПРАЙМ
Регионам направят 380 миллионов рублей на спортивную инфраструктуру
Правительство направит дополнительное финансирование в размере более 380 миллионов рублей на развитие спортивной инфраструктуры в ряде регионов, сообщила... | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T10:16+0300
2026-11-13T10:16+0300
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Правительство направит дополнительное финансирование в размере более 380 миллионов рублей на развитие спортивной инфраструктуры в ряде регионов, сообщила пресс-служба кабмина. "Свыше 380 миллионов рублей будет дополнительно направлено из федерального бюджета в ряд регионов на создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры. Распоряжения об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. Субсидию получат пять регионов, заявивших о такой потребности: Калмыкия, Архангельская, Вологодская, Орловская и Ярославская области В пресс-службе отметили, что с помощью федеральных средств в Вологде будет построена лыжная и роллерная трасса протяженностью 2,1 километра для круглогодичных тренировок сборных команд по лыжным гонкам и биатлону, а также для занятий массовым спортом. Кроме того, в Северодвинске продолжится строительство спортивного комплекса с бассейном на стадионе "Север", которое идет опережающими темпами. Также продолжится создание физкультурно-оздоровительных комплексов в городе Данилове Ярославской области, поселке городского типа Кромы Орловской области и в калмыцком городе Лагань. Мероприятия реализуются в рамках федерального проекта "Развитие физической культуры и массового спорта".
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бизнес, россия, ярославская область, калмыкия, вологда, михаил мишустин
Бизнес, РОССИЯ, Ярославская область, Калмыкия, Вологда, Михаил Мишустин
Регионам направят 380 миллионов рублей на спортивную инфраструктуру
Кабмин направит регионам более 380 миллионов рублей на развитие спортивной инфраструктуры
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Правительство направит дополнительное финансирование в размере более 380 миллионов рублей на развитие спортивной инфраструктуры в ряде регионов, сообщила пресс-служба кабмина.
"Свыше 380 миллионов рублей будет дополнительно направлено из федерального бюджета в ряд регионов на создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры. Распоряжения об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Субсидию получат пять регионов, заявивших о такой потребности: Калмыкия, Архангельская, Вологодская, Орловская и Ярославская области
В пресс-службе отметили, что с помощью федеральных средств в Вологде будет построена лыжная и роллерная трасса протяженностью 2,1 километра для круглогодичных тренировок сборных команд по лыжным гонкам и биатлону, а также для занятий массовым спортом.
Кроме того, в Северодвинске продолжится строительство спортивного комплекса с бассейном на стадионе "Север", которое идет опережающими темпами.
Также продолжится создание физкультурно-оздоровительных комплексов в городе Данилове Ярославской области, поселке городского типа Кромы Орловской области и в калмыцком городе Лагань.
Мероприятия реализуются в рамках федерального проекта "Развитие физической культуры и массового спорта".