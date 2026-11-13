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Курская область получила почти 1,5 миллиарда рублей на жилищные сертификаты

Курская область получила почти 1,5 миллиарда рублей на жилищные сертификаты - 13.11.2026, ПРАЙМ

Курская область получила почти 1,5 миллиарда рублей на жилищные сертификаты

Курская область получила почти 1,5 миллиарда рублей для выдачи 204 сертификатов жителям приграничья региона, потерявшим свои дома в результате атак ВСУ, сообщил | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T15:54+0300

2026-11-13T15:54+0300

2026-11-13T16:14+0300

россия

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КУРСК, 13 ноя - ПРАЙМ. Курская область получила почти 1,5 миллиарда рублей для выдачи 204 сертификатов жителям приграничья региона, потерявшим свои дома в результате атак ВСУ, сообщил губернатор Александр Хинштейн."В Курскую область поступил новый транш на сертификаты в размере почти 1,5 миллиарда рублей. За счет этих средств дирекция по жилищным субсидиям выдаст 204 сертификата", - написал Хинштейн в канале на платформе "Макс".Он уточнил, что жилищные сертификаты начнут выдавать уже с 16 ноября."С учетом нового транша, у нас будет выдано 16 760 сертификатов. Благодарю правительство и Минстрой России за ежедневную работу и поддержку! Все, кто имеет право на сертификат, обязательно его получат", - отметил глава региона.По словам Хинштейна, на проверке в Москве находится заявка еще более чем на 600 сертификатов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, бизнес, общество , москва, александр хинштейн, всу