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Курская область получила почти 1,5 миллиарда рублей на жилищные сертификаты - 13.11.2026, ПРАЙМ
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Курская область получила почти 1,5 миллиарда рублей на жилищные сертификаты
Курская область получила почти 1,5 миллиарда рублей на жилищные сертификаты - 13.11.2026, ПРАЙМ
Курская область получила почти 1,5 миллиарда рублей на жилищные сертификаты
Курская область получила почти 1,5 миллиарда рублей для выдачи 204 сертификатов жителям приграничья региона, потерявшим свои дома в результате атак ВСУ, сообщил | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T15:54+0300
2026-11-13T16:14+0300
россия
бизнес
общество
москва
александр хинштейн
всу
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КУРСК, 13 ноя - ПРАЙМ. Курская область получила почти 1,5 миллиарда рублей для выдачи 204 сертификатов жителям приграничья региона, потерявшим свои дома в результате атак ВСУ, сообщил губернатор Александр Хинштейн."В Курскую область поступил новый транш на сертификаты в размере почти 1,5 миллиарда рублей. За счет этих средств дирекция по жилищным субсидиям выдаст 204 сертификата", - написал Хинштейн в канале на платформе "Макс".Он уточнил, что жилищные сертификаты начнут выдавать уже с 16 ноября."С учетом нового транша, у нас будет выдано 16 760 сертификатов. Благодарю правительство и Минстрой России за ежедневную работу и поддержку! Все, кто имеет право на сертификат, обязательно его получат", - отметил глава региона.По словам Хинштейна, на проверке в Москве находится заявка еще более чем на 600 сертификатов.
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россия, бизнес, общество , москва, александр хинштейн, всу
РОССИЯ, Бизнес, Общество , МОСКВА, Александр Хинштейн, ВСУ
15:54 13.11.2026 (обновлено: 16:14 13.11.2026)
 
Курская область получила почти 1,5 миллиарда рублей на жилищные сертификаты

Хинштейн: Курская область получила 1,5 млрд рублей для выдачи 204 жилищных сертификатов

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КУРСК, 13 ноя - ПРАЙМ. Курская область получила почти 1,5 миллиарда рублей для выдачи 204 сертификатов жителям приграничья региона, потерявшим свои дома в результате атак ВСУ, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
"В Курскую область поступил новый транш на сертификаты в размере почти 1,5 миллиарда рублей. За счет этих средств дирекция по жилищным субсидиям выдаст 204 сертификата", - написал Хинштейн в канале на платформе "Макс".
Он уточнил, что жилищные сертификаты начнут выдавать уже с 16 ноября.
"С учетом нового транша, у нас будет выдано 16 760 сертификатов. Благодарю правительство и Минстрой России за ежедневную работу и поддержку! Все, кто имеет право на сертификат, обязательно его получат", - отметил глава региона.
По словам Хинштейна, на проверке в Москве находится заявка еще более чем на 600 сертификатов.
 
РОССИЯБизнесОбществоМОСКВААлександр ХинштейнВСУ
 
 
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