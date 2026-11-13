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Четыре человека погибли при атаке на предприятие в Самарской области

Четыре человека погибли при атаке на предприятие в Самарской области - 13.11.2026, ПРАЙМ

Четыре человека погибли при атаке на предприятие в Самарской области

Одно из промышленных предприятий Самарской области атаковано ВСУ, погибли четыре человека, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T13:03+0300

2026-11-13T13:03+0300

2026-11-13T13:03+0300

происшествия

промышленность

россия

самарская область

всу

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САРАТОВ, 13 ноя – ПРАЙМ. Одно из промышленных предприятий Самарской области атаковано ВСУ, погибли четыре человека, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. "Сегодня утром одно из промышленных предприятий региона было атаковано ВСУ. С прискорбием сообщаю, четыре человека – погибли. Это невосполнимая утрата. Приношу искренние слова соболезнования родным. Семьям будет оказана вся возможная поддержка", - написал глава региона в канале на платформе "Макс".Он добавил, что есть пострадавшие, которым оказывается медицинская помощь. На месте развернули оперативный штаб, работы ведут экстренные службы.

самарская область

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промышленность, россия, самарская область, всу