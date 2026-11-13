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Четыре человека погибли при атаке на предприятие в Самарской области - 13.11.2026, ПРАЙМ
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Четыре человека погибли при атаке на предприятие в Самарской области
Четыре человека погибли при атаке на предприятие в Самарской области - 13.11.2026, ПРАЙМ
Четыре человека погибли при атаке на предприятие в Самарской области
Одно из промышленных предприятий Самарской области атаковано ВСУ, погибли четыре человека, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T13:03+0300
2026-11-13T13:03+0300
происшествия
промышленность
россия
самарская область
всу
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САРАТОВ, 13 ноя – ПРАЙМ. Одно из промышленных предприятий Самарской области атаковано ВСУ, погибли четыре человека, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. "Сегодня утром одно из промышленных предприятий региона было атаковано ВСУ. С прискорбием сообщаю, четыре человека – погибли. Это невосполнимая утрата. Приношу искренние слова соболезнования родным. Семьям будет оказана вся возможная поддержка", - написал глава региона в канале на платформе "Макс".Он добавил, что есть пострадавшие, которым оказывается медицинская помощь. На месте развернули оперативный штаб, работы ведут экстренные службы.
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промышленность, россия, самарская область, всу
Происшествия, Промышленность, РОССИЯ, Самарская область, ВСУ
13:03 13.11.2026
 
Четыре человека погибли при атаке на предприятие в Самарской области

Четыре человека погибли при атаке на промышленные предприятие в Самарской области

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САРАТОВ, 13 ноя – ПРАЙМ. Одно из промышленных предприятий Самарской области атаковано ВСУ, погибли четыре человека, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
"Сегодня утром одно из промышленных предприятий региона было атаковано ВСУ. С прискорбием сообщаю, четыре человека – погибли. Это невосполнимая утрата. Приношу искренние слова соболезнования родным. Семьям будет оказана вся возможная поддержка", - написал глава региона в канале на платформе "Макс".
Он добавил, что есть пострадавшие, которым оказывается медицинская помощь. На месте развернули оперативный штаб, работы ведут экстренные службы.
 
ПроисшествияПромышленностьРОССИЯСамарская областьВСУ
 
 
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