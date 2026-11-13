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Психолог объяснил, почему лучше назначать совещания на пятницу 13-го

Психолог объяснил, почему лучше назначать совещания на пятницу 13-го - 13.11.2026, ПРАЙМ

Психолог объяснил, почему лучше назначать совещания на пятницу 13-го

Назначать неприятные совещания и серьезные разговоры лучше на пятницу 13-го. Это помогает людям легче пережить их, поскольку день дает повод для шуток, объяснил | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T12:28+0300

2026-11-13T12:28+0300

2026-11-13T12:28+0300

общество

здоровье

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Назначать неприятные совещания и серьезные разговоры лучше на пятницу 13-го. Это помогает людям легче пережить их, поскольку день дает повод для шуток, объяснил клинический психолог Станислав Самбурский. Психолог напомнил, что в детстве многие с удовольствием рассказывали страшилки у костра в походе или в пионерлагере. И чем страшнее история, тем интереснее было ее слушать, добавил он. "Люди научились возможностями этих страшилок пользоваться. Например, вам предстоит неприятное совещание или серьезный разговор с сотрудником. Или нужно собрать родственников и решить вопрос, из-за которого они наверняка переругаются. Вы понимаете, что разговор все равно нужен, никуда от него не денешься. Но можно назначить все это на пятницу 13-го и уже есть над чем похихикать", - сказал Самбурский Life.ru. По его словам, все будут понимать, почему вы выбрали этот день, и это дает людям повод немного выдохнуть еще до начала разговора. В пятницу 13-го неприятная обязанность выглядит милее хотя бы потому, что вы все вместе идете наперекор суеверию, пояснил Самбурский. Человек сам заворачивает неприятные события "в хиханьки-хаханьки", потому что так легче их пережить, и окружающие с удовольствием включаются в эту игру, добавил психолог. Самбурский также отметил, что в этот день неприятности приобретают социальную ценность: опоздание, разлитый кофе или порванные колготки становятся отличным материалом для разговора с коллегами и подругами, и человек сам начинает коллекционировать события, которые в другой день просто не заметил бы. Тут включается предвзятость подтверждения: мы охотнее замечаем и запоминаем то, что соответствует ожиданиям, объяснил психолог. Специалист подчеркнул, что пятница 13-е хороша еще и тем, что она ограничена по времени. Если при сглазе или полосе неудач непонятно, сколько с этим жить, то здесь в полночь "проклятие" заканчивается, добавил психолог. "Людям нравится зло, у которого есть расписание. В нашей жизни полно неприятностей, которые неизвестно когда закончатся: болезни родственников, конфликты на работе, дорогая ипотека. А здесь нам предлагают целый день понервничать, попугать друг друга, посмеяться над собственным невезением. И вечером благополучно выдохнуть, потому что все закончилось", - заключил Самбурский.

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общество , здоровье