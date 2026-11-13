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Названы самые востребованные строительные профессии 2027 года
Названы самые востребованные строительные профессии 2027 года - 13.11.2026, ПРАЙМ
Названы самые востребованные строительные профессии 2027 года
Электромонтажники, сварщики и ТИМ‑инженеры будут наиболее востребованы в российской строительной отрасли в 2027 году, рассказала РИА Недвижимость директор по... | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T10:28+0300
2026-11-13T10:28+0300
2026-11-13T10:28+0300
бизнес
промышленность
работа
россия
общество
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КАЗАНЬ, 13 ноя - ПРАЙМ. Электромонтажники, сварщики и ТИМ‑инженеры будут наиболее востребованы в российской строительной отрасли в 2027 году, рассказала РИА Недвижимость директор по развитию - глава проектного офиса Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Елена Парикова в кулуарах форума "Строительная неделя БРИКС". "В 2027 году останутся востребованными электромонтажники, сварщики, особенно для сложных объектов, машинисты спецтехники, бетонщики, арматурщики, плиточники, промышленные альпинисты. К ним добавится спрос на специалистов нового технологического уклада – BIM/ТИМ‑инженеров, специалистов по пусконаладке и роботизированному оборудованию, а также проектировщиков под крупные инфраструктурные проекты", - перечислила она. По словам Париковой, в 2026 году стройотрасль больше всего нуждается в арматурщиках, бетонщиках, монтажниках стальных и железобетонных конструкций, сварщиках, каменщиках, электромонтажниках, монтажниках технологических трубопроводов и сантехнических систем, кровельщиках, отделочниках. В российских вузах, по ее мнению, в ближайшие годы вырастет конкуренция на направления "Градостроительство и девелопмент", "Строительство уникальных зданий и сооружений", "Реконструкция и реставрация", а также на цифровые направления (ТИМ-моделирование, геоинформационные системы).
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бизнес, промышленность, работа, россия, общество
Бизнес, Промышленность, РАБОТА, РОССИЯ, Общество
Названы самые востребованные строительные профессии 2027 года
НОСТРОЙ: электромонтажники, сварщики и ТИМ-инженеры будут востребованы в 2027 году
КАЗАНЬ, 13 ноя - ПРАЙМ. Электромонтажники, сварщики и ТИМ‑инженеры будут наиболее востребованы в российской строительной отрасли в 2027 году, рассказала РИА Недвижимость директор по развитию - глава проектного офиса Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Елена Парикова в кулуарах форума "Строительная неделя БРИКС".
"В 2027 году останутся востребованными электромонтажники, сварщики, особенно для сложных объектов, машинисты спецтехники, бетонщики, арматурщики, плиточники, промышленные альпинисты. К ним добавится спрос на специалистов нового технологического уклада – BIM/ТИМ‑инженеров, специалистов по пусконаладке и роботизированному оборудованию, а также проектировщиков под крупные инфраструктурные проекты", - перечислила она.
По словам Париковой, в 2026 году стройотрасль больше всего нуждается в арматурщиках, бетонщиках, монтажниках стальных и железобетонных конструкций, сварщиках, каменщиках, электромонтажниках, монтажниках технологических трубопроводов и сантехнических систем, кровельщиках, отделочниках.
В российских вузах, по ее мнению, в ближайшие годы вырастет конкуренция на направления "Градостроительство и девелопмент", "Строительство уникальных зданий и сооружений", "Реконструкция и реставрация", а также на цифровые направления (ТИМ-моделирование, геоинформационные системы).