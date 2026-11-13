https://1prime.ru/20261113/rabota-875209161.html
Работа сервисов Microsoft 365 постепенно восстанавливается после сбоя
Работа сервисов Microsoft 365 постепенно восстанавливается после сбоя - 13.11.2026, ПРАЙМ
Работа сервисов Microsoft 365 постепенно восстанавливается после сбоя
Работа сервисов Microsoft 365 постепенно восстанавливается после сбоя, сообщила корпорация на своем сайте. | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T16:00+0300
2026-11-13T16:00+0300
2026-11-13T16:00+0300
технологии
европа
япония
microsoft
downdetector
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875209161.jpg?1794574859
ВАШИНГТОН, 13 ноя - ПРАЙМ. Работа сервисов Microsoft 365 постепенно восстанавливается после сбоя, сообщила корпорация на своем сайте.
"Мы видим обнадеживающий прогресс в восстановлении работы в Европе… В Японии ситуация остается сравнительно более стабильной, в Северной Америке также наблюдаются улучшения", - говорится в сообщении корпорации.
В Microsoft отметили, что продление срока ожидания доставки электронных писем до 48 часов остается в силе, чтобы снизить риск недоставки задержанных сообщений, пока система обрабатывает накопившуюся почту.
При этом некоторые пользователи по-прежнему могут сталкиваться с перебоями, говорится в заявлении.
В работе сервисов Microsoft по всему миру 12 ноября наблюдался масштабный сбой. Пользователи жаловались на работу электронной почты Outlook, а также Microsoft 365, Copilot, Teams и других сервисов компании. По данным портала Downdetector, сбой затронул 74 страны и территории всего за час, и проблемы до сих пор полностью не устранены. Представитель компании заявлял, что сбой не вызван кибератакой.
европа
япония
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, европа, япония, microsoft, downdetector
Технологии, ЕВРОПА, ЯПОНИЯ, Microsoft, Downdetector
Работа сервисов Microsoft 365 постепенно восстанавливается после сбоя
Microsoft: работа сервисов Microsoft 365 постепенно восстанавливается после сбоя
ВАШИНГТОН, 13 ноя - ПРАЙМ. Работа сервисов Microsoft 365 постепенно восстанавливается после сбоя, сообщила корпорация на своем сайте.
"Мы видим обнадеживающий прогресс в восстановлении работы в Европе… В Японии ситуация остается сравнительно более стабильной, в Северной Америке также наблюдаются улучшения", - говорится в сообщении корпорации.
В Microsoft отметили, что продление срока ожидания доставки электронных писем до 48 часов остается в силе, чтобы снизить риск недоставки задержанных сообщений, пока система обрабатывает накопившуюся почту.
При этом некоторые пользователи по-прежнему могут сталкиваться с перебоями, говорится в заявлении.
В работе сервисов Microsoft по всему миру 12 ноября наблюдался масштабный сбой. Пользователи жаловались на работу электронной почты Outlook, а также Microsoft 365, Copilot, Teams и других сервисов компании. По данным портала Downdetector, сбой затронул 74 страны и территории всего за час, и проблемы до сих пор полностью не устранены. Представитель компании заявлял, что сбой не вызван кибератакой.