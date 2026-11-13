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Работа сервисов Microsoft 365 постепенно восстанавливается после сбоя

Работа сервисов Microsoft 365 постепенно восстанавливается после сбоя - 13.11.2026, ПРАЙМ

Работа сервисов Microsoft 365 постепенно восстанавливается после сбоя

Работа сервисов Microsoft 365 постепенно восстанавливается после сбоя, сообщила корпорация на своем сайте. | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T16:00+0300

2026-11-13T16:00+0300

2026-11-13T16:00+0300

технологии

европа

япония

microsoft

downdetector

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ВАШИНГТОН, 13 ноя - ПРАЙМ. Работа сервисов Microsoft 365 постепенно восстанавливается после сбоя, сообщила корпорация на своем сайте. "Мы видим обнадеживающий прогресс в восстановлении работы в Европе… В Японии ситуация остается сравнительно более стабильной, в Северной Америке также наблюдаются улучшения", - говорится в сообщении корпорации. В Microsoft отметили, что продление срока ожидания доставки электронных писем до 48 часов остается в силе, чтобы снизить риск недоставки задержанных сообщений, пока система обрабатывает накопившуюся почту. При этом некоторые пользователи по-прежнему могут сталкиваться с перебоями, говорится в заявлении. В работе сервисов Microsoft по всему миру 12 ноября наблюдался масштабный сбой. Пользователи жаловались на работу электронной почты Outlook, а также Microsoft 365, Copilot, Teams и других сервисов компании. По данным портала Downdetector, сбой затронул 74 страны и территории всего за час, и проблемы до сих пор полностью не устранены. Представитель компании заявлял, что сбой не вызван кибератакой.

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технологии, европа, япония, microsoft, downdetector