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В Киевской области не достроен ни один объект по защите энергообъектов - 13.11.2026, ПРАЙМ
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В Киевской области не достроен ни один объект по защите энергообъектов
В Киевской области не достроен ни один объект по защите энергообъектов - 13.11.2026, ПРАЙМ
В Киевской области не достроен ни один объект по защите энергообъектов
Депутат Рады Алексей Кучеренко заявил, что в Киевской области не достроено ни одно из 26 сооружений по защите энергетических объектов. | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T11:51+0300
2026-11-13T12:01+0300
украина
киев
киевская область
рада
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МОСКВА, 13 ноя – ПРАЙМ. Депутат Рады Алексей Кучеренко заявил, что в Киевской области не достроено ни одно из 26 сооружений по защите энергетических объектов. "График работ предусматривал сдачу всех объектов до 1 октября 2026 года. Графики уже трижды менялись, ни один не выдержан. Ни один из 26 объектов не достроен. Сейчас подрядчик говорит о дополнительном финансировании 400 миллионов гривен (8,7 миллиона долларов – ред.)… Конец работ никто не может ни спрогнозировать, ни гарантировать", - написал Кучеренко в своем Telegram-канале. Депутат добавил, что по документам средняя готовность сооружений - 55%, но акты выполненных работ есть только на 15%. При этом подрядчики уже получили 750 миллионов гривен (16,5 миллиона долларов) аванса. Данные украинского кабмина, с которыми ранее ознакомилось РИА Новости, свидетельствуют, что киевский режим почти исчерпал запасы средств на защиту энергетических объектов для прохождения предстоящей зимы, из необходимых 650 миллионов евро потрачено 530 миллионов, альтернативных источников средств у Украины нет. Власти Киева рассчитывают получить финансовую помощь от партнеров, однако те только обещают. В начале сентября депутат Верховной Рады Соломия Бобровская призвала сограждан готовиться к сложной зиме, выезжать из Киева и закупать дрова, а советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов посоветовал согражданам купить генераторы, аккумуляторы и создать запасы бензина еще до зимы.
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украина, киев, киевская область, рада
УКРАИНА, Киев, Киевская область, Рада
11:51 13.11.2026 (обновлено: 12:01 13.11.2026)
 
В Киевской области не достроен ни один объект по защите энергообъектов

Кучеренко: в Киевской области не достроено ни одно из 26 сооружений по защите энергетики

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МОСКВА, 13 ноя – ПРАЙМ. Депутат Рады Алексей Кучеренко заявил, что в Киевской области не достроено ни одно из 26 сооружений по защите энергетических объектов.
"График работ предусматривал сдачу всех объектов до 1 октября 2026 года. Графики уже трижды менялись, ни один не выдержан. Ни один из 26 объектов не достроен. Сейчас подрядчик говорит о дополнительном финансировании 400 миллионов гривен (8,7 миллиона долларов – ред.)… Конец работ никто не может ни спрогнозировать, ни гарантировать", - написал Кучеренко в своем Telegram-канале.
Депутат добавил, что по документам средняя готовность сооружений - 55%, но акты выполненных работ есть только на 15%. При этом подрядчики уже получили 750 миллионов гривен (16,5 миллиона долларов) аванса.
Данные украинского кабмина, с которыми ранее ознакомилось РИА Новости, свидетельствуют, что киевский режим почти исчерпал запасы средств на защиту энергетических объектов для прохождения предстоящей зимы, из необходимых 650 миллионов евро потрачено 530 миллионов, альтернативных источников средств у Украины нет. Власти Киева рассчитывают получить финансовую помощь от партнеров, однако те только обещают.
В начале сентября депутат Верховной Рады Соломия Бобровская призвала сограждан готовиться к сложной зиме, выезжать из Киева и закупать дрова, а советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов посоветовал согражданам купить генераторы, аккумуляторы и создать запасы бензина еще до зимы.
 
УКРАИНАКиевКиевская областьРада
 
 
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