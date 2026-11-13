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Разница между средними пенсиями в регионах составила более 23 тысяч рублей

Разница между средними пенсиями в регионах составила более 23 тысяч рублей - 13.11.2026, ПРАЙМ

Разница между средними пенсиями в регионах составила более 23 тысяч рублей

Разница между средним размером назначенных пенсий в регионах РФ по состоянию на 1 октября 2026 года составила более 23 тысяч рублей, следует из данных... | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T03:49+0300

2026-11-13T03:49+0300

2026-11-13T03:49+0300

россия

чукотка

дагестан

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Разница между средним размером назначенных пенсий в регионах РФ по состоянию на 1 октября 2026 года составила более 23 тысяч рублей, следует из данных Социального фонда России, опубликованных в базе государственной статистики, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно данным, по состоянию на 1 октября максимальный средний размер пенсионного обеспечения был зафиксирован на Чукотке - 42 237,73 рубля. Минимальный размер отмечен в Дагестане, там пенсия составила 18 913,68 рубля. Таким образом, разница между самый высокой и самой низкой средней пенсией в России составила 23 324,05 рубля. Ранее отмечалось, что средний размер пенсий работающих и неработающих россиян в октябре 2026 года составил 25 480 рублей.

чукотка

дагестан

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россия, чукотка, дагестан