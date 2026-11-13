https://1prime.ru/20261113/raznitsa-875183133.html
Разница между средними пенсиями в регионах составила более 23 тысяч рублей
Разница между средними пенсиями в регионах составила более 23 тысяч рублей - 13.11.2026, ПРАЙМ
Разница между средними пенсиями в регионах составила более 23 тысяч рублей
Разница между средним размером назначенных пенсий в регионах РФ по состоянию на 1 октября 2026 года составила более 23 тысяч рублей, следует из данных... | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T03:49+0300
2026-11-13T03:49+0300
2026-11-13T03:49+0300
россия
чукотка
дагестан
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Разница между средним размером назначенных пенсий в регионах РФ по состоянию на 1 октября 2026 года составила более 23 тысяч рублей, следует из данных Социального фонда России, опубликованных в базе государственной статистики, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным, по состоянию на 1 октября максимальный средний размер пенсионного обеспечения был зафиксирован на Чукотке - 42 237,73 рубля. Минимальный размер отмечен в Дагестане, там пенсия составила 18 913,68 рубля.
Таким образом, разница между самый высокой и самой низкой средней пенсией в России составила 23 324,05 рубля.
Ранее отмечалось, что средний размер пенсий работающих и неработающих россиян в октябре 2026 года составил 25 480 рублей.
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россия, чукотка, дагестан
РОССИЯ, Чукотка, Дагестан
Разница между средними пенсиями в регионах составила более 23 тысяч рублей
Соцфонд: разница между средним размером пенсий в регионах составила более 23 тысяч рублей
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Разница между средним размером назначенных пенсий в регионах РФ по состоянию на 1 октября 2026 года составила более 23 тысяч рублей, следует из данных Социального фонда России, опубликованных в базе государственной статистики, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным, по состоянию на 1 октября максимальный средний размер пенсионного обеспечения был зафиксирован на Чукотке - 42 237,73 рубля. Минимальный размер отмечен в Дагестане, там пенсия составила 18 913,68 рубля.
Таким образом, разница между самый высокой и самой низкой средней пенсией в России составила 23 324,05 рубля.
Ранее отмечалось, что средний размер пенсий работающих и неработающих россиян в октябре 2026 года составил 25 480 рублей.